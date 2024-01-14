虛弱別以為只是老化 醫：「這疾病」常因警覺不足害腎惡化

(取材自健康醫療網)

紅斑狼瘡大多發生在年輕及生育年齡的女性，但一名早已過了育齡期的68歲陳姓婦人日前虛弱到無法行走，檢查發現其腎功能急速惡化，竟確診為全身性紅斑性狼瘡。

台灣彰化醫院免疫風濕科主任高堅凱指出，個案有心包膜積水及蛋白尿等病狀，再經抗核抗體檢驗為陽性及血中補體過低，確診為全身性紅斑性狼瘡，目前還在治療中，希望不要走到洗腎的地步。這種老年人的紅斑狼瘡，因民眾普遍認識不夠及較無警覺心，常會被誤認為只是老化現象，因此常被拖延，走向洗腎或更嚴重的後果。

高堅凱說，紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，9成患者是女性，好發於育齡期的女性，大部分患者易於臉部、頸部、手臂等處出現紅斑，因此被稱為紅斑性狼瘡，但有些個案則不會出現這種情況，免疫系統反而是侵犯全身各器官，尤其是侵犯腎臟，稱為全身性紅斑性狼瘡。紅斑性狼瘡的致病機轉還不明確，被認為和基因、環境、荷爾蒙變化有關。

彰化醫院腎臟科醫師張淑鈺指出，雖然老年人罹患紅斑性狼瘡的機率小，但也不能輕忽，如果老人家突然變得疲弱，不一定只是單純的老化，如果還有水腫，或是尿液出現大量泡泡，可能是尿蛋白過高，就應進一步就醫檢查是否腎臟功能受損，再釐清原因。

高堅凱強調，紅斑性狼瘡患者的5年存活率已經從50年代的不到50%上升到現在超過90%以上，雖然終身都要共存，但只要長期追蹤服藥，照樣可以正常生活，但記得要提高警覺，一有復發或病情加重的症狀時要馬上就醫，以免一發不可收拾。

資料來源：健康醫療網

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