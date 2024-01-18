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持續聲音啞、頻喘息 63歲男竟已下咽癌4期

黃寅
醫師林奐宇提醒，聲音沙啞若是持續沒有改善就要注意，可能是癌症的警訊。（圖╱澄清醫院提供）
醫師林奐宇提醒，聲音沙啞若是持續沒有改善就要注意，可能是癌症的警訊。（圖╱澄清醫院提供）

一名63歲男性一直覺得聲音沙啞、喉嚨卡卡，甚至快喘不過氣，台灣台中市澄清醫院耳鼻喉科醫師林奐宇發現他講話聲音沙啞，發出急促喘息聲，察覺不太對勁，經內視鏡檢查，發現喉嚨有一顆近3公分大的腫瘤，幾乎要掩蓋呼吸道，情況危急，進一步診斷為下咽癌第四期。

他說，聲音沙啞若是持續沒有改善就要注意，可能是癌症的警訊。一般感冒的沙啞一周左右就會好，如果沙啞持續兩周以上，應盡速就醫進一步檢查。

林奐宇說，患者到診間主訴聲音沙啞、吃東西吞嚥困難，且講話時已經出現「咻咻」的喘息聲，趕緊安排內視鏡檢查，在喉嚨處發現一顆將近3公分大的腫瘤，喉道僅剩些微的縫隙能維持呼吸，建議做保護性的氣切手術，以維持呼吸暢通，並做腫瘤切片檢查。

不過，患者一時難以接受，拒絕手術治療便自行返家。卻在3天後，因感覺快要無法呼吸，被送至澄清醫院急診室氣切急救才保住一命，切片診斷為下咽癌第四期，目前正在血液腫瘤科做放射線治療清除腫瘤，情況穩定。

林奐宇說，門診中因沙啞症狀發現罹患癌症的患者不在少數，也曾遇過一位72歲男性聲音沙啞、氣音持續2周以上未好轉，發現疑似左側脖子有凸起腫塊，內視鏡檢查為左聲帶麻痺，進一步診斷為肺部腫瘤轉移到頸部淋巴，至少已經是肺癌第三期。因此，聲音沙啞是罹患肺癌、喉癌、下咽癌、食道癌等癌症的其中一種表現警示，甚至會伴隨吞嚥困難、呼吸不順，需要特別注意。

澄清醫院癌症防治中心主任暨血液腫瘤科醫師陳仁亮也說，造成肺癌、喉癌、下咽癌、食道癌等癌症，常見都與習慣性抽菸、喝酒、吃檳榔等不良嗜好有關係，尤其是口、咽、喉部癌症好發於40至60歲的男性，初期並沒有明顯的症狀，有時有症狀已經是晚期，提醒除了不要輕忽沙啞等警訊外，定期健康檢查與癌症篩檢是最重要的。

癌症 腫瘤

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