我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「韓江配」挑戰台國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

治療鼻中膈彎曲 改善睡眠呼吸中止症 一覺到天亮

李樹人
醫院提醒，呼吸中止症可能造成低血氧，嚴重時引發生命危險，可透過手術擴大鼻腔和口腔呼吸道，就能改善問題；示意圖。（圖／123RF）
醫院提醒，呼吸中止症可能造成低血氧，嚴重時引發生命危險，可透過手術擴大鼻腔和口腔呼吸道，就能改善問題；示意圖。（圖／123RF）

40多歲張姓男子熱愛運動健身，卻飽受換氣之苦，跑步時常覺上氣不接下氣，就醫檢查，確診為睡眠呼吸中止症，在醫師評估下，接受手術，且睡覺時配戴陽壓呼吸器，但才一兩年，又出現一樣症狀。台灣中山醫院主任醫師許文龍表示，呼吸中止症可能造成低血氧，嚴重時引發生命危險，千萬不可大意。

許文龍表示，該名男子就醫時主訴，太太常抱怨他打呼聲驚人，干擾睡眠。之後症狀愈來愈嚴重，出現呼吸中止的現象，一停就是數10秒鐘，有時被另一半搖醒，擔心他喘不過氣來。

許文龍表示，經睡眠呼吸檢測、ｘ光、內視鏡及電腦斷層掃描檢查發現，該個案鼻中膈彎曲嚴重，合併懸壅垂過長，雖可看到手術痕跡，但鼻部空間仍不夠充足，以致無法吸進足夠的氧氣。

睡眠呼吸檢測報告顯示，每小時約160秒呼吸停止，而一般人的血氧數值約為99，但患者平均血氧量卻僅有89，建議透過兩階段手術，擴大鼻腔和口腔呼吸道，才可能改善問題。

第一階段在於改善鼻腔呼吸道，從軟骨、硬骨、基座骨等部位開始重建，配合高頻無線電波刀修整黏膜神經，加大鼻部空間。等術後一個半月，傷口修復完整後，再進行第二階段手術，擴大口腔呼吸道空間，以內視鏡搭配高頻無線電波刀修整軟顎及懸壅垂，增加通氣效率。

許文龍表示，在改善睡眠呼吸中止症時，一定要考量鼻腔與口腔空間是否足夠，才能達到治療的目的。以張先生為例，鼻腔呼吸道、口腔呼吸道同步改善後，終於可以一覺到天亮，跑步運動時，不再氣喘吁吁。太太感受深刻，枕邊不再鼾聲如雷，不用半夜醒來，擔心丈夫是否沒氣。

檢測

上一則

持續聲音啞、頻喘息 63歲男竟已下咽癌4期

下一則

宿醉喝蜂蜜水、咖啡能緩解？小心解酒祕方暗藏「這些」危險

延伸閱讀

艾比的煩惱（二六）

艾比的煩惱（二六）
前列腺癌「選擇性手術」就是要手術

前列腺癌「選擇性手術」就是要手術
「翻修」高齡脊椎 雙通道內視鏡微創可見效果

「翻修」高齡脊椎 雙通道內視鏡微創可見效果
治療睡眠呼吸中止症 雙下巴變瓜子臉

治療睡眠呼吸中止症 雙下巴變瓜子臉

熱門新聞

圖片來源 ／NOW健康

洗碗精買「天然」、「有機」較安全？ 學者打破迷思

2024-01-12 23:30
民進黨前主席施明德在36歲時發現B肝帶原，而後有定期追蹤檢查。聯合報系資料照片

施明德肝癌逝 肝基會提醒「這些人」是好發族群

2024-01-15 13:44
慢性發炎影響身體功能，做什麼事都沒興趣，進而減少社交活動時，罹患失智症的機率可能比別人高。（圖╱123RF）

輕忽慢性發炎 恐變失智症

2024-01-11 01:05
圖片來源 ／健康醫療網

天冷高血壓飆高、頭暈又頭痛 中醫1茶飲降壓、治失眠

2024-01-13 00:00
（圖／NOW健康提供）

老人別「吃粗飽」養老養腦採麥得飲食 可提前防失智

2024-01-17 02:30
(取材自健康醫療網)

虛弱別以為只是老化 醫：「這疾病」常因警覺不足害腎惡化

2024-01-14 00:45

超人氣

更多 >
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕