成年人近視度數為何增加？醫揭原因及4大併發症

1名30歲的牙醫師來到眼科診間,敘述自己1天工作10幾個小時,都在近距離做牙科手術,之前配的眼鏡已經度數不夠了,但是每次去到不同間眼鏡行量到的度數都不太一樣,以前是近視4百度 ,最近量的度數一下飆升很多,並且配完的眼鏡總是到下午或晚上又逐漸看不清楚。於是前往北市聯醫仁愛院區眼科門診就醫,發現點完散瞳劑後的度數回到以往的400度,在未點散瞳劑的情況下度數可以來到500度至600度,原來是因長期近距離工作用眼造成的睫狀肌持續收縮和痙攣,導致度數「暫時性」上升。

成年後近視度數會加深?

北市聯醫仁愛院區眼科醫師林欣樂指出,一般而言,到了20歲以後,眼睛的生長發育逐漸趨緩,因此近視度數通常不會再像青少年時期那樣迅速增加。但是由於年輕人的睫狀肌彈性較佳,有可能會因為長期使用3C產品或近距離工作導致所謂「假性近視」的產生,點完散瞳劑量到的度數才是真正的近視度數。

睫狀肌痙攣通常可以透過休息、調整用眼習慣,例如遠視遠眺、定期休息、用眼30分鐘就休息10分鐘,以及適度的戶外活動改善。如果這些方法不足以改善症狀,則可能需要進一步的檢查,以確保沒有其他視力問題。

林欣樂提醒,少數人在成年期仍然可能會經歷一些度數的增加,通常與遺傳性的因素或先天鞏膜結構脆弱問題有關,因此,建議長期使用3C產品及近距離工作的民眾,若是發現度數增加或視力模糊的狀況,仍需到眼科醫療院所檢查追蹤,詳細判斷成因。

近視恐致4大眼科併發症

林欣樂表示,近視其實是1種複雜的問題,並非只會有視力模糊的困擾,更可能帶來一系列的病變,對眼睛造成潛在的傷害。以下是4種可能的眼科併發症:

1.黃斑部病變:近視者患上黃斑部病變的風險較一般人群更高,可能導致中央視力模糊和失明。

2.視網膜裂孔、剝離:近視患者的眼睛可能因眼軸過長而增加了視網膜剝離的風險。視網膜剝離可能導致急性視力喪失,需要及時的手術治療。

3.青光眼:近視可能增加患上青光眼的風險,對視神經造成損害,進而導致永久性的視力損失。但是青光眼在高度近視的病人是較困難診斷的,必須長期在眼科接受一系列的檢查和追蹤。

4.早發性白內障:近視造成眼球的過度伸展可能導致屈光介質(如水晶體)的混濁,影響視力。

▲近視度數與眼睛病變的關聯性。(圖/台北市立聯合醫院提供;引用來源/Flitcroft DL. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Prog Retin Eye Res. 2012;31(6):622-60)

總體來說,近視使眼睛的結構受到改變和拉伸,這可能導致眼睛各部分的功能異常,增加一系列眼科病變的風險。因此,及早發現並有效管理近視非常重要,以減少潛在的併發症風險。

林欣樂強調,近視一旦形成了便很難從結構上回復,即使接受近視雷射手術,近視對眼睛造成的影響仍無法去除。定期接受眼科檢查並遵從醫生的建議才是維護眼睛健康的關鍵。

