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成年人近視度數為何增加？醫揭原因及4大併發症

NOW健康 連珮妤／台北報導
（圖／NOW健康提供）
（圖／NOW健康提供）

1名30歲的牙醫師來到眼科診間，敘述自己1天工作10幾個小時，都在近距離做牙科手術，之前配的眼鏡已經度數不夠了，但是每次去到不同間眼鏡行量到的度數都不太一樣，以前是近視4百度，最近量的度數一下飆升很多，並且配完的眼鏡總是到下午或晚上又逐漸看不清楚。於是前往北市聯醫仁愛院區眼科門診就醫，發現點完散瞳劑後的度數回到以往的400度，在未點散瞳劑的情況下度數可以來到500度至600度，原來是因長期近距離工作用眼造成的睫狀肌持續收縮和痙攣，導致度數「暫時性」上升。

成年後近視度數會加深？

北市聯醫仁愛院區眼科醫師林欣樂指出，一般而言，到了20歲以後，眼睛的生長發育逐漸趨緩，因此近視度數通常不會再像青少年時期那樣迅速增加。但是由於年輕人的睫狀肌彈性較佳，有可能會因為長期使用3C產品或近距離工作導致所謂「假性近視」的產生，點完散瞳劑量到的度數才是真正的近視度數。

睫狀肌痙攣通常可以透過休息、調整用眼習慣，例如遠視遠眺、定期休息、用眼30分鐘就休息10分鐘，以及適度的戶外活動改善。如果這些方法不足以改善症狀，則可能需要進一步的檢查，以確保沒有其他視力問題。

林欣樂提醒，少數人在成年期仍然可能會經歷一些度數的增加，通常與遺傳性的因素或先天鞏膜結構脆弱問題有關，因此，建議長期使用3C產品及近距離工作的民眾，若是發現度數增加或視力模糊的狀況，仍需到眼科醫療院所檢查追蹤，詳細判斷成因。

近視恐致4大眼科併發症

林欣樂表示，近視其實是1種複雜的問題，並非只會有視力模糊的困擾，更可能帶來一系列的病變，對眼睛造成潛在的傷害。以下是4種可能的眼科併發症：

1.黃斑部病變：近視者患上黃斑部病變的風險較一般人群更高，可能導致中央視力模糊和失明。

2.視網膜裂孔、剝離：近視患者的眼睛可能因眼軸過長而增加了視網膜剝離的風險。視網膜剝離可能導致急性視力喪失，需要及時的手術治療。

3.青光眼：近視可能增加患上青光眼的風險，對視神經造成損害，進而導致永久性的視力損失。但是青光眼在高度近視的病人是較困難診斷的，必須長期在眼科接受一系列的檢查和追蹤。

4.早發性白內障：近視造成眼球的過度伸展可能導致屈光介質（如水晶體）的混濁，影響視力。

▲近視度數與眼睛病變的關聯性。（圖／台北市立聯合醫院提供；引用來源／Flitcroft DL. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Prog Retin Eye Res. 2012;31(6):622-60）

總體來說，近視使眼睛的結構受到改變和拉伸，這可能導致眼睛各部分的功能異常，增加一系列眼科病變的風險。因此，及早發現並有效管理近視非常重要，以減少潛在的併發症風險。

林欣樂強調，近視一旦形成了便很難從結構上回復，即使接受近視雷射手術，近視對眼睛造成的影響仍無法去除。定期接受眼科檢查並遵從醫生的建議才是維護眼睛健康的關鍵。

# 首圖來源／Freepik

NOW健康

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