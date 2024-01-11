28歲女胸腔7公分「畸胎瘤」痛到難躺平 竟從出生就存在？

（圖／健康醫療網提供）

28歲的張小姐前陣子因為左手痛，陸續到診所看中醫與復健科，但是三個月過去都沒有顯著改善，狀況還愈來愈嚴重，連舉手都有困難。疼痛部位蔓延到肩背，一日更痛到無法離開床上、全身發冷，到醫學中心檢查發現她的胸腔有一顆相當巨大的腫瘤 。張小姐因畏懼手術，在處理急性症狀後先行返家，但數天後再次因胸痛、背痛、咳嗽到無法平躺到醫院就醫。

畸胎瘤造成肺積水

台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰表示，經過檢查發現，位於前縱膈腔的腫瘤有7公分大，已經壓迫神經，經與病患溝通，決定以開胸手術將腫瘤取出，經過化驗，確定是有頭髮、牙齒、肌肉、氣管黏膜和腦組織的成熟畸胎瘤。而張小姐因腫瘤造成的肺積水、咳嗽、手痛都在術後逐漸康復，並透過持續的肺部復健找回健康。

「正中胸骨切開術」切除腫瘤

洪嘉聰醫師說明，畸胎瘤是出生就存在的於人體的腫瘤，但是否有症狀會因腫瘤大小而異，以張小姐為例，她的畸胎瘤在胸腔逐漸增大，壓迫肺臟且侵犯肋膜造成疼痛，走路需要依賴氧氣，嚴重影響生活。而且這個畸胎瘤的位置臨近主動脈、肺動脈及無名靜脈，若以胸腔鏡微創手術切除有大出血風險，因此醫療團隊選擇正中胸骨切開術，將胸骨鋸開後，將腫瘤與周邊的血管、組織的沾黏撥離，最後將腫瘤完整取下。

洪嘉聰醫師提到，畸胎瘤最適切的切除方式是在不弄破的情況下完整切除，以免腫瘤組織或細胞掉落體內未清除乾淨，造成感染或復發。

畸胎瘤大多良性 儘速治療避免惡化

洪嘉聰醫師提醒，雖然畸胎瘤大部分是良性的，但無特殊藥物可供治療，一般建議民眾一旦經檢查發現就要儘早接受手術治療，並完整切除病灶。要是有身體不適的症狀還是要儘早就醫，以免病症惡化更為嚴重。

資料來源：健康醫療網

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