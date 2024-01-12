「腎臟淹水了」什麼原因造成腎水腫？醫師曝2大病因

（圖／健康醫療網提供）

60歲陳先生平時身體一向沒什麼毛病，但經過健康檢查後發現腎出了問題，國泰綜合醫院泌尿科主治醫師王世鋒提到，當陳先生拿著健檢報告走進門診後，就說他的腎臟「淹水了」，仔細一看報告內容原來是有「腎水腫」的情形。

王世鋒醫師表示，腎水腫的原因可簡單分為兩大類，而陳先生主要是因為罹患了腎盂泌尿上皮癌，腫瘤 阻塞導致腎水腫，在接受腹腔鏡手術將腎臟、輸尿管及膀胱袖口切除乾淨後，目前持續在門診追蹤腎功能及腫瘤情況。腎

水腫＝腎盂擴大 常見「尿路阻塞」是病因之一

腎水腫（Hydronephrosis）正確來說其實是「腎盂擴大」，王世鋒醫師說明，腎臟製造的尿液會由集尿系統收集至腎盂，之後再經過輸尿管傳到膀胱排出體外，因此當尿液排除不順暢時，尿液會堆積在腎盂，使腎盂擴大如同灌水球般撐開，在影像學檢查中就會發現這樣的情形並稱為「腎水腫」。

腎水腫的原因可以分為2大類，王世鋒醫師表示，第1類是最常見的「尿路阻塞」，輸尿管、膀胱、攝護腺、尿道等，任何一個地方阻塞都有可能造成上游的腎盂擴大，因此整個泌尿系統都需要做詳細的檢查，以找出阻塞的原因及位置。

而導致阻塞的原因非常多，王世鋒醫師提到，如果是小小孩就一定要考慮先天性疾病，而成人最常見的原因就是泌尿道結石，不但尿液無法排出，還有可能伴隨劇烈疼痛、血尿、細菌感染、發燒、腎功能受損等。

另外，令人聞之色變的腫瘤也會阻塞泌尿道，王世鋒醫師表示，只要是不明原因的腎水腫，一定要把腫瘤列入考慮因素之一，其中最常造成腎水腫的腫瘤就是泌尿上皮癌，它可能會經由尿液流動散佈在各處，而且復發率極高，根除性治療須將腎、輸尿管、膀胱袖口完整切除，並定期追蹤膀胱鏡排除復發可能。

還有「排尿障礙」也是阻塞的常見原因，王世鋒醫師指出，像是攝護腺肥大、脊椎損傷、神經性膀胱等，會導致排尿困難，使尿液滯留甚至回堵腎臟造成雙側腎水腫，嚴重的話可能會導致腎衰竭、洗腎。

腎水腫第2類病因 抗逆流機制異常「尿液逆流」

除了尿路阻塞外，「尿液逆流」是造成腎水腫的第2類原因，王世鋒醫師表示，這問題通常是發生在膀胱與輸尿管的交接處，一般膀胱輸尿管交接處有「抗逆流機制」，即使倒立也尿液也不會回流到腎臟，但若此交接處結構異常，當膀胱壓力增加（如：排尿時)，尿液無法完全排出體外還逆流到腎臟，就會導致腎水腫。

膀胱輸尿管交接處結構異常通常是先天性疾病，王世鋒醫師提到，如果嬰幼兒有反覆泌尿道感染、發燒等情形，很有可能就是逆流所致，不過大部分輕微逆流只要感染控制，將來長大後有機會自行痊癒，但若是嚴重逆流，或者腎功能已受損，就要考慮手術積極治療。

腎水腫的原因其實非常的多，千萬別以為沒有不舒服就輕忽，嚴重可是會影響腎臟功能，王世鋒醫師建議，民眾最好還是諮詢專業醫師做詳細檢查，找出原因，對症下藥。

資料來源：健康醫療網

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