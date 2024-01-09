孩子耳朵流水恐是中耳炎？ 中醫曝常見原因與治療方法

（取材自NOW健康）

當發現單側或雙側耳朵疼痛，耳朵覺得悶悶的、聽力減弱，甚至伴隨耳腔的滲液過多流出耳朵外，要小心很有可能是中耳發炎了，當中耳發炎嚴重時，甚至會伴隨發燒，食慾或活動力下降，幼兒的耳朵如果滲出液體，相信家長應該都會嚇一跳，因為中耳炎所積累的滲液如果流出，這代表耳膜可能有破的狀況，這時家長會很擔心耳膜破掉了，是不是小孩就聾了？

中醫師賴睿昕表示，孩子的狀況其實還沒有到這麼嚴重，千萬不要過度擔心，耳膜細胞通常可以自我復原，在數天到數週的時間內，能將破裂的小洞修補起來，但如果中耳炎反覆發作，甚至演變成慢性中耳炎，耳膜沒辦法自我修復，確實就有可能造成聽力減弱，甚至提高聽力喪失的風險。

值得注意的是，7歲以前的小孩特別容易得到中耳炎，因為小孩顱顏發育還未完全，形狀較圓且扁，且耳咽管構造較平且短，加上在2至5歲時，扁桃腺、腺樣體等組織大多較為肥大，一旦感冒、過敏、哭泣抽噎導致鼻涕逆流，就容易使致病菌跑到中耳腔，而造成發炎反應。

賴睿昕說明，當急性中耳炎較為嚴重時，可能會出現發燒症狀，這時西醫可能會請患者服用抗生素或非類固醇消炎止痛藥物，緩解耳朵疼痛的症狀，而經抗生素及症狀治療後，如果醫師追蹤發現，中耳腔的積液持續無法退去的話，可能會考 慮以手術的方式，將中耳腔的積液引流出來。

在中醫類似於風聾、耳脹痛、耳痹等範疇，中耳炎多為感冒所誘發，常發生在耳咽管發育尚未成熟的小朋友身上，應及早治療，若未妥善治療恐產生後遺症，包括耳鳴、中耳積液、聽力損失等。因此若要預防中耳炎發生，建議民眾在擤鼻涕時，不要兩邊同時一起擤，要輪流擤，同時少吃辛辣類等刺激性食物，且喝牛奶 時，也不要讓孩子躺著喝，因為可能導致液體逆流至耳咽管，如果能遵守上述的原則，便有助於減少細菌感染的風險。

鼻涕倒流以及過敏性鼻炎是誘發中耳炎最常見的因素，賴睿昕解釋，小嬰兒不會擤鼻涕，當鼻水累積更容易逆流，因此容易罹患中耳炎。而治療慢性中耳炎，首先就是要去除體內的「風邪」，所謂的「風邪」，指的就是不穩定的天氣與過敏原，特別是台灣的氣候潮濕、空汙嚴重，中醫治療主要以祛風、清熱、除濕，來達到治標緩解症狀，包括使用荊芥、白芷、防風、細辛，皆能有效促進肺氣宣發，達到止咳、排痰、潤肺、緩解鼻塞流鼻水的情況。

另外，賴睿昕建議民眾，也可以使用健脾補氣中藥，如黃耆、白朮、黨蔘、西洋蔘等中藥材，增強抵抗力與調整免疫系統，進而有望根治患者的過敏體質。除了中藥材外，也推薦民眾，可以在家進行中藥鼻療薰蒸，此一療法是給予患者在吃藥之外的另一種輔助治療，將能通鼻塞的中藥煮沸，藉著呼吸含藥性的藥汁蒸氣，來改善鼻塞症狀，常使用包括魚腥草、鵝不食草、辛夷花、蒼耳子、麻黃、薄荷腦、冰片等藥材，作為薰蒸鼻塞的配方。準備好上述藥材，並將其煮沸後，再藉由呼吸有藥性的藥汁蒸氣，來滋潤和保濕呼吸道，但須注意的是，薰蒸時要注意呼吸的力道和速度，避免急促大口吸入蒸氣，以降低刺激氣管或被嗆到的風險，建議應規律並緩慢的吸入蒸氣，鼻塞症狀才會因蒸氣滋潤呼吸道，而逐漸緩解。以下為通鼻藥汁所需的藥材與蒸煮步驟：

通鼻藥汁

材料：魚腥草3錢、鵝不食草3錢、辛夷花2錢、蒼耳子3錢、麻黃3錢、薄荷腦2錢、老梅冰片1錢。

作法：

▸Step1：將魚腥草3錢、鵝不食草3錢、辛夷花2錢、蒼耳子3錢、麻黃3錢放入鍋中加水1500c.c.，大火煮沸後關火，濾藥渣取汁，再加入薄荷腦、冰片。

▸Step2：將鼻子緩緩靠近溫熱的藥汁上方深呼吸，呼吸藥汁蒸氣時間約5分鐘，藉由鼻腔吸入揮發的藥性，有助通鼻並醒腦，也可搭配薰鼻器使用，將藥汁放入薰鼻器中，等待蒸氣蒸出時，將鼻子靠近，呼吸藥汁蒸氣時間約10分鐘。上述藥材皆屬於宣肺去風的藥材，可有效舒緩鼻塞症狀，無論大人或小孩，皆可以使用薰蒸療法，改善慢性中耳炎。

平時應遠離過敏原，如已經確定對特定的過敏原有過敏，如花粉、塵蟎、海鮮類食物等，應盡可能避免接觸或食用，更重要的是遠離菸害，由於抽菸、煙霾或其他刺激氣體，容易讓耳咽管有阻塞的情形。

此外，使用正確的方式擤鼻涕也能預防中耳炎發生，許多小朋友會1次擤兩邊的鼻孔，但其實這樣容易造成鼻涕逆流到耳咽管，建議1次壓住一邊的鼻口，1次擤一邊，擤的時候嘴巴微微打開，微微低頭，可以降低耳咽管逆流的風險，也可將毛巾浸在溫水裡，捏乾後敷在耳朵疼痛的一側來緩解不適。

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