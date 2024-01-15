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久坐馬桶滑手機 當心痔瘡上身

（鄒尚謙）
現代人手機不離身，連上廁所都邊滑邊上，久坐會讓肛門附近的靜脈叢充血擴大，形成「痔瘡」。(圖／123RF)
現代人手機不離身，連上廁所都邊滑邊上，久坐會讓肛門附近的靜脈叢充血擴大，形成「痔瘡」。(圖／123RF)

現代人手機不離身，連上廁所都要帶著手機，常邊上廁所邊滑手機，小號小滑、大號大滑，小心痔瘡上身。醫師表示，久坐會讓肛門附近的靜脈叢充血擴大，形成「痔瘡」，若乾燥的便便排出過程中，又摩擦到就會發生痔瘡流血、疼痛等不適症狀。要預防痔瘡發生，日常飲食注意清淡外，也要避免上廁所一、兩個小時的習慣。

台灣三軍總醫院大腸直腸外科主治醫師饒樹文指出，以台灣為例，臨床觀察大約45%健檢民眾有程度不一的「痔瘡問題」，罹患痔瘡並非男性較多，男、女罹患痔瘡的比例差不多，但其中不同的是，年輕女性痔瘡多因便祕導致痔瘡更惡化，有生育經驗的女性，則多因懷孕影響下腹的靜脈血液回流引發痔瘡。

久坐的人容易罹患痔瘡，饒樹文說，門診中的痔瘡病患確實大多有久坐習慣，原因在於痔瘡是肛門附近的靜脈叢充血擴大，乾燥的便便在排出的過程中，摩擦肛門附近腫脹的靜脈，引發靜脈出血、疼痛等不適症狀。尤其不少人上廁所會花一、二個小時的時間，坐在馬桶上，經常無可避免的讓肛門附近靜脈回流不佳，痔瘡變得更嚴重。

痔瘡依嚴重程度可分為四級，饒樹文指出，第一級痔瘡會有出血現象；第二級除了出血，還會有脫肛現象，只是脫出的腸段可再行縮回；第三級痔瘡是出血、脫肛，但脫出腸段得靠手推回；第四級痔瘡則是脫肛嚴重，推也推不回或稍一推回、走路卻又掉下。

要改善痔瘡，得從日常生活著手。饒樹文建議，避免便祕、熬夜、喝酒或吃辣椒，飲食盡量清淡，注意良好排便習慣的建立，應集中注意力，速戰速決，都有助於避免痔瘡的發生及惡化。

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