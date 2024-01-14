心臟不舒服 8種檢查循序漸進

心臟是人體的引擎，所有血液都靠它輸送，如果血管不通暢就易產生全身性問題。(圖／123RF)

如果聽到長輩說：「最近心臟不舒服！」就要懷疑可能有心臟問題，應盡快做心臟檢查。

台灣國泰醫院心血管中心主治醫師李浩維表示，心臟是人體的引擎，所有血液都靠它輸送，如果血管不通暢就易產生全身性問題，易喘易累可能都與心臟不好有關，建議可做心電圖、X光、運動心電圖、心臟超音波、心肌灌注掃描、心臟冠狀動脈電腦斷層血管攝影等檢查。

許多長者都有慢性疾病，其中慢性心臟病 與高血壓 、高血脂、高血糖密切相關。李浩維指出，民眾常因為胸痛、喘、心悸等症狀到醫院就醫，可能是心臟出問題，常見心臟缺氧、冠狀動脈狹窄、心臟瓣膜異常等三種因素引起。

若心臟缺氧會導致心律不整，讓供應至血管內的氧氣不足；冠狀動脈狹窄嚴重，可能引發急性心肌梗塞；若心臟瓣膜異常，易出現胸悶狀況。李浩維說，除非急診，常見心臟方面的檢查如下：

1．靜態心電圖：一般民眾若出現心律不整問題，首先會檢查靜態心電圖，確認心跳速率，若有心肌缺氧、心肌梗塞都可看出差異。

2．X光檢查：X光檢查可以輔助診斷，部分民眾易喘是因為心衰竭影響到肺部機能，導致肺水腫，X光便可以診斷心臟有無擴大、主動脈弓有無變寬等徵兆。

3．運動心電圖：若是靜態心電圖檢查無異常，但患者依舊有臨床症狀，則會安排運動心電圖檢查，加上壓力環境，看缺氧反應是否更加明顯，觀察患者在跑步時心臟耗氧量增加，從心電圖變化判斷是否心肌缺氧。

4．24小時心電圖：主要用來檢測 心律不整的狀況。心律不整多半是心臟瓣膜問題，如果常覺得心臟收縮有刺痛感，或有心悸問題，就可以安排這樣的檢查。

5．心臟超音波檢查：主要可以看到心臟結構與收縮功能、瓣膜情況等，像二尖瓣膜脫垂或血管阻塞造成心臟運動情況異常，可藉由心臟超音波看出心臟是否健康的端倪。

6．心肌灌注掃描：若是長者無法跑步做運動心電圖檢查，會安排心肌灌注掃描，透過注射微量放射性同位素，觀察心肌的吸收狀況，若心肌缺氧吸收狀況就會較差。

7．心臟冠狀動脈電腦斷層血管攝影：利用「多偵測器電腦斷層掃描儀」掃描心臟冠狀動脈，並結合心電圖同步的造影技術，即可清楚呈現冠狀動脈的詳細解剖構造和狹窄病變。

8．心導管檢查：若以上檢查都沒有辦法排除患者症狀的來源，就會使用心導管檢查的方式。心導管就像是直接進入心血管去照相，通常是非侵入性的檢查做完後，仍懷疑有心臟缺氧問題，藥物控制無法改善，就會安排心導管檢查，且心臟支架置放手術一併進行。