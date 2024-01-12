我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降

王家衛藏進對張國榮的思念 「繁花」最催淚彩蛋在這…

慢性病有機會逆轉 醫師：正確生活型態是關鍵

周宗禎
醫師提醒民眾慢性病有機會逆轉，關鍵在生活型態要正確調整；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒民眾慢性病有機會逆轉，關鍵在生活型態要正確調整；示意圖。（圖／123RF）

高齡化平均壽命增加，活愈久藥就一定愈吃愈多？台灣奇美醫院發現，很多人退休後生活作息大亂，藥是愈吃愈多病情依舊失控。家庭醫學部長暨老年醫學科主任蔡岡廷舉辦公益演講會，他說，慢性病還是有機會逆轉，藥也不一定會愈吃愈多，關鍵在生活型態，正確調整，能實踐健康人生。

蔡岡廷舉70歲的黃先生案例：退休後出門機會減少，睡眠作息與飲食規律大亂，血糖、血壓等問題吃到10多顆藥還是難以控制。直到調整飲食內容與睡眠作息、控制菸酒，並安排很多團體活動。結果藥物減少，血壓、血糖與各種生理指數反而改善。

全球每年超過4000萬人因基因、生理、環境和行為等長期累積成慢性病死亡。蔡岡廷說，研究顯示生活型態調整：包括以飲食模式、身體活動、睡眠、壓力管理、避免菸酒等危害物質、正向社會連接這六大面向，可以降低風險。

其中很多人忽略了社會連結，年紀大或退休以後就孤獨生活，美國醫界研究顯示，孤獨感對人體的危害，相當於每天抽15根菸，卻經常被忽略。蔡岡廷提醒民眾留意自己或親友，感覺有需要時，可以找「生活型態醫學」相關高齡科或老人醫學科協助，確認是否需要相關治療。

生活型態醫學指的是基於醫學證據，就飲食、生活、睡眠等生活方式介入預防或治療。

蔡岡廷指出，預防與控制慢性病的關鍵因素包括健康飲食、規律運動、有效壓力管理、充足睡眠、避免有害物質攝入和積極的社交互動。這些要素的融合不僅可以預防和治療許多慢性疾病，還能降低心血管疾病風險、增強免疫力和心肺功能、提升心理健康和生活品質。

退休 心理健康 心血管疾病

上一則

天冷慎防心肌梗塞 醫師呼籲留意「3警訊」

下一則

牙齦腫脹險誤診為惡性腫瘤 高血壓藥引起「這病症」

延伸閱讀

養生／天冷喝熱湯、吃高熱量食物暖胃 腎友當心血壓失控

養生／天冷喝熱湯、吃高熱量食物暖胃 腎友當心血壓失控
6旬婦血壓高 頭暈、頭痛難耐 中醫3招幫助降血壓

6旬婦血壓高 頭暈、頭痛難耐 中醫3招幫助降血壓
減少慢性病 定期量腰圍  

減少慢性病 定期量腰圍  
前職棒投手張誌家心肌梗塞過世 醫提醒3大危險徵兆

前職棒投手張誌家心肌梗塞過世 醫提醒3大危險徵兆

熱門新聞

老人臭主要成因包括皮膚代謝，及胃腸狀況影響打嗝氣味等，冬天不宜大補。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

老人臭出現年輕化趨勢 做了「這件事」味道更濃

2024-01-07 04:02
吃完飯喝對了飲料，能夠幫助腸胃消化。（Pexels）

快看世界／專家提醒 吃完飯喝這些飲料最助消化

2024-01-03 15:48
吃薑母鴨、羊肉爐等熱性鍋物時，可添加蘿蔔等寒涼食材中和。（本報資料照片）

小寒吃鍋暖身需避「這類」食材 醫：按4穴位補腎顧元氣

2024-01-06 03:51
圖片來源／健康醫療網

張誌家「後腦兩側痛」求助 醫指「基底動脈症候群」警訊

2024-01-04 23:46
慢性發炎影響身體功能，做什麼事都沒興趣，進而減少社交活動時，罹患失智症的機率可能比別人高。（圖╱123RF）

輕忽慢性發炎 恐變失智症

2024-01-11 01:05
圖片來源 ／健康醫療網

糖尿病預防足部病變 「顧足方法」詳解

2024-01-07 23:30

超人氣

更多 >
1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發

1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發
加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...
避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作

避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作
賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌

賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌
街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出