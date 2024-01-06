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6旬婦血壓高 頭暈、頭痛難耐 中醫3招幫助降血壓

NOW健康 陳曉彤／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

66歲的黃小姐本身吃血壓藥及血脂藥已三年，但近三個月因天氣變冷，頭暈每天發作且伴隨偏頭痛、半夜有時手抖等症狀，因此前往台灣台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科求診。黃小姐當下測量血壓超過130/80，醫師診察後發現她兩到三天才會上一次廁所，有排便不順的情況，後續黃小姐接受中藥治療一周症狀逐漸好轉，血壓也降到120以下，且兩個月後回西醫複診，原先需服用3顆降血壓藥物已減少為1顆，體重還減少了2公斤。

便祕加重身體濕氣 血壓自然會提高

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東表示，高血壓初期症狀並不明顯，且病況因人而異，常見有頭暈頭痛、肩頸僵硬、心悸、胸悶、容易疲倦等情形。民眾若有病兆卻忽略不治療，未來可能恐引起中風、心肌梗塞、腎衰竭等危險，謝旭東指出，積極控制血壓能降低死亡率，除了使用西醫的降血壓藥物外，中醫可根據個人體質做調養，達到控制血壓的效果。

從中醫觀點來看，古代並沒有高血壓這個病名，而是屬於眩暈、心悸、肝火等範疇，《黃帝內經》記載「諸風掉眩，皆屬於肝」，中醫對於高血壓產生的眩暈，常從治肝著手。

謝旭東也提到，中醫治療高血壓採疏肝理氣活血外，滋腎養陰也是辦法之一，同時也需考慮患者本身是否具其他會影響血壓的因素，例如案例中的黃小姐容易便秘，便祕讓身體代謝廢物無法排除，濕氣變重連帶血壓容易升高。此時藥方乙字湯可以通腑瀉熱，將身體的代謝廢物一掃而空，再搭配柴胡疏肝散疏肝理氣，頭暈頭痛好轉，血壓自然下降，針對過胖者若能降低體重，高血壓也能得到較好的控制。

決明子降壓茶有助改善高血壓 體質偏熱者飲用效果佳

關於高血壓患者生活上的注意事項，謝旭東建議：

1.飲食上避免過鹹：可食蔬菜、水果及膳食纖維，乳製品以低脂類為主，全穀類比白米飯有更多膳食纖維，油脂類可選像是橄欖油、葵花子油、玉米油等，減少攝取飽和脂肪酸過多的動物油，但可攝取含不飽和脂肪酸的堅果類，比如杏仁、腰果、核桃等，若由其他原因造成的高血壓，則根據原來的疾病做飲食調整。

2.減少吸菸及喝酒：原因是這些習慣會使身體的濕氣變重，濕氣重則血液循環變差，此時身體為了讓循環變好只好加高血壓，血壓自然難以控制。患者配合多運動及減重，才能降低體內濕氣，當身體血循變好，血壓就會下降。

3.推薦可喝「決明子降壓茶」：材料準備決明子6g、菊花9g、陳皮3g，將上述材料做成茶包，用熱水500c.c.悶泡，10分鐘即可飲用，建議民眾2到3天飲用1次，達到通便、消脂、降血壓之效。

謝旭東說明，決明子可清肝明目、潤腸通便，具有降血壓的功用，菊花也能平肝明目，緩解高血壓的頭暈頭痛，加上陳皮化痰消脂，一同將身體的濕氣一掃而空，故能降低高血壓並達到減重效果。民眾要注意的是，決明子降壓茶藥材以涼性為主，適用於體質偏熱、容易上火的人效果較好。

【本文授權轉載自NOW健康

高血壓 便祕 減重

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