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突發偏癱 4關鍵辨識腦中風 黃金3小時救命

周嘉茹
天氣寒冷溫差大，容易引發心血管疾病，民眾應多熟悉常見急症的辨識及急救技能；示意圖。（圖╱123RF）
天氣寒冷溫差大，容易引發心血管疾病，民眾應多熟悉常見急症的辨識及急救技能；示意圖。（圖╱123RF）

一名50多歲周姓男子，去年在家驚覺自己一邊身體偏癱，太太發現後立即報案，救護人員到場評估與緊急處置，迅速將患者送往醫院救治，還好周男無神經學後遺症，恢復相當良好，半年後順利重返職場。

周男半夜起來想要上廁所，卻驚覺自己右側肢體無力並跌落到床下，太太發現後立刻打電話報案，救護員到場，評估患者可能是急性腦中風，立即向家屬表示患者情況危急，因為還在腦中風發作黃金3小時內，建議送往醫院對病情最有幫助，對此家屬聽從送醫建議，立刻送醫。

周男抵達醫院後，被推入急救室進行「顱內動脈取栓術」，把握大腦的黃金救援時間，家屬十分感謝救護人員的正確評估及後送醫院的建議，後續也靠著醫療團隊盡心救治，讓周男能幾乎完全康復並回歸職場，而院方對於患者神經學預後良好，也直呼是一個非常成功的案例。

高級救護技術員（EMT-P）邱奕寅表示，當時看到患者發現他有肢體無力的狀況，為了進一步確認可能的原因，對患者執行評估急性腦中風的「FAST」測試，分別是F-臉部雙側表情揚起是否對稱、A-雙手是否能平舉撐住十秒、S-是否能清晰地講出一段話及T-發作時間是否在3小時內，前三項如果有一項不正常，表示有72%中風的可能性，如果三項不正常則有85%中風可能性，須盡速送醫治療。

救護人員表示，天氣寒冷且溫差大，容易引發心血管疾病，呼籲民眾除了做好保暖外，能夠多熟悉一些常見急症的辨識及急救技能，例如「FAST」腦中風測試、CPR等，可以及早發現並把握黃金救援時間。                                                                                          

中風 心血管疾病

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