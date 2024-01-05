冬天腸胃道疾病多發 尤其胃食道逆流跟便秘

每當冬天來臨，氣溫降低除了容易增加心血管風險，也是腸胃道疾病盛行時期，尤其胃食道逆流加劇、便秘等。（Pexels）

每當冬天來臨，氣溫降低除了容易增加心血管風險，也是腸胃道疾病盛行時期，尤其胃食道逆流加劇、便秘等，另外要注意，如果半夜胃痛到掛急診，但是打一針就好，可能是膽結石。

天氣冷颼颼，民眾飲食習慣跟著改變，特別是暖呼呼的薑母鴨、麻油雞等鍋物更是受歡迎，小心大快朵頤暗藏胃潰瘍、膽發炎危機，還可能加劇胃食道逆流。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢今天告訴中央社記者，天冷的時候，會讓交感神經更興奮，胃酸分泌增加，容易感到飢餓，對於胃不好的人，如發炎、胃潰瘍，或胃酸過多體質、胃裡面有幽門桿菌感染等，更容易出現胃潰瘍、十二指腸潰瘍這種現象。

如果是本來就有胃潰瘍的人，傷口會更深。邱展賢指出，往往一個寒流來，醫院急診室就湧現潰瘍出血、潰瘍穿孔的患者，另外一個要注意的族群則是本身有胃食道逆流的人，因為胃酸分泌多，逆流的胃酸會變多且濃，對食道的損傷加劇，晚上不舒服情況更明顯。

尤其冬天進補，大啖麻辣鍋、薑母鴨、麻油雞等含酒精火鍋，或喝點小酒，都會刺激胃酸分泌，甚至直接侵蝕食道跟胃。邱展賢解釋，這有點像中醫講的「上火」，胃不好的人到了冬天可以跟醫師討論，除了吃藥預防外，若已經有症狀，也要積極治療。

再來就是冬天吃得多又偏油，邱展賢特別提醒「有膽結石的人要小心」，他比喻膽結石有點像是彈珠汽水裡面的那顆彈珠，平常沒有症狀，冬天吃得比較油，收縮力道會變強，把石頭一下子擠到「瓶口」，卡住了就會發炎疼痛、嘔吐，且病人常常都是在半夜發作，痛到受不了跑到醫院掛急診。

膽結石引起的膽囊炎跟胃潰瘍等胃痛不同之處，邱展賢說明，膽囊炎通常打一針、放鬆了，膽汁流出來就好了，可是潰瘍是個傷口，要吃好幾天藥之後傷口才會慢慢修復，所以到急診室打一針就好的情況，建議進一步檢查是不是膽結石。

至於天氣冷容易引發的腸胃道問題，以便秘居多。邱展賢表示，因為天冷導致喝水量變少，尤其老人家會憋個2、3天才上廁所，大便變乾變硬，得到醫院「挖」出來，所以冬天要多關心長者排便問題。