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壯男治30多年頭痛下猛藥 就醫檢查醫研判「1疾病」險喪命

記者趙容萱／台中即時報導
張男（中）就醫檢查發現左上肺有3.5公分腫塊，經向醫師許人文（右）求診，接受抗生素治療2周後康復出院。（烏日林新醫院提供）
張男（中）就醫檢查發現左上肺有3.5公分腫塊，經向醫師許人文（右）求診，接受抗生素治療2周後康復出院。（烏日林新醫院提供）

台灣台中51歲張男菸齡20年，雖戒菸成功，但近2周咳嗽、痰中帶血，就醫檢查發現左上肺有3.5公分腫塊嚇壞了。醫師許人文說，張男到院檢查研判是肺膿瘍，由於張男有30多年叢集性頭痛，發作起來像鬧鐘般，固定每年持續2到3個月、每天1到2小時，靠口服高劑量類固醇緩解，研判長期下來恐降低免疫力致肺部有腫塊。張男經抗生素治療2周後康復出院，他虛驚一場表示「好險不是肺癌！」

烏日林新醫院癌症中心副院長暨胸腔內科醫師許人文說，張男安排電腦斷層掃描檢查，左上肺腫塊邊緣明顯、左下肺有腫塊，右上肺也有一小顆空洞性病變，綜合這3處病灶不像是肺癌，研判為肺實質的化膿性細菌感染，臨床表現以咳嗽、咳血、胸痛或呼吸困難來表現。

許人文說明，肺膿瘍好發於長期臥床的病人，但對有蛀牙、牙周病患者若不慎嗆入食物等，將口腔內病菌帶入氣管內導致肺膿瘍的發生，某些藥物的副作用也會使免疫力降低，感染引發肺膿瘍。考量張男長期使用類固醇，導致免疫力下降，請張男立即停用類固醇，選用適當的抗生素治療，經1周治療後，張男左上肺腫塊就慢慢縮小。

張男表示，一般的頭痛藥成效不彰，他要用高劑量口服類固醇約1個月才能抑制，治療時改用非藥物的「氧氣吸入式治療」，效果出奇地好，終於不用再服用其他的頭痛藥或類固醇了。經過兩周治療後順利出院，回到門診持續追蹤，目前在家裡也常備氧氣桶，以備不時之需。

張男（左）就醫檢查發現左上肺有3.5公分腫塊，經向醫師許人文（右）求診，接受抗生...
張男（左）就醫檢查發現左上肺有3.5公分腫塊，經向醫師許人文（右）求診，接受抗生素治療2周後康復出院。（烏日林新醫院提供）

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