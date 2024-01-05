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慢性病友注意 新冠肺炎增肺栓塞風險有這些狀況速就醫

記者莊曜聰／台南即時報導
入冬後氣溫降低，新冠肺炎有捲土重來趨勢，目前約占感冒就診病例的3成左右，又容易導致併發症，不得不慎。（記者莊曜聰／攝影）
入冬後氣溫降低，新冠肺炎有捲土重來趨勢，目前約占感冒就診病例的3成左右，又容易導致併發症，不得不慎。（記者莊曜聰／攝影）

入冬後冷氣團、寒流相繼報到，氣溫急降，感冒及呼吸道感染病例增加，台灣衛生福利部新營醫院統計近期相關案例，新冠肺炎流感（A、B型）各占3成左右，其他則是一般感冒，新冠肺炎似有捲土重來狀況，雖然重症比例降低，但傳染力高，又有引發併發症可能，近期新營醫院就收治一名病患，感染新冠肺炎不久後就發生肺栓塞，所幸治療得宜，目前已經康復出院。

院方指出，這名75歲的女性病患有糖尿病、高血壓患者等病史，且體重近百公斤，近日因突發劇烈氣喘、胸悶等狀況，被送到新營醫院急診，轉加護病房治療，生命徵象不穩，經心臟超音波檢查後，發現病患右心壓力異常上升、功能異常，透過電腦斷層血管攝影確認是肺栓塞，緊急施打抗凝血藥物，狀況轉危為安，目前已出院返家。

新營醫院心臟內科主治醫師楊焜斌表示，肺栓塞是除了心肌梗塞、中風外的重要心血管疾病，包括慢性病、三高、年老、動脈疾病及靜脈栓塞病史、長期臥床、空汙、慢性肺病等都是高危險因子，且醫學研究指出，新冠肺炎感染也會提高15%到20%肺栓塞機率，引發重症後機率更提高到30%到50%，不可不慎。

楊焜斌說，這類肺栓塞病患會有喘、胸痛、焦慮、咳嗽等症狀，與心肌梗塞、心臟衰竭、主動脈剝離等疾病症狀相似，但治療方向不同，楊焜斌提醒，肺栓塞發生前，患者下肢會先出現栓塞情形，若民眾腳部會有一側莫名腫脹不適，建議就要就診尋求醫師協助，避免延誤治療時機，另外仍要有防疫觀念，施打疫苗減少罹患新冠肺炎及流感機率。

有慢性病的民眾要注意，新冠肺炎會增加罹患肺栓塞的機率，甚至危及生命，有下肢腫脹、...
有慢性病的民眾要注意，新冠肺炎會增加罹患肺栓塞的機率，甚至危及生命，有下肢腫脹、胸痛胸悶、喘不過氣的狀況就要趕快就醫。（記者莊曜聰／攝影）

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