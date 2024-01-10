我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

疑「機械故障」 Dallas飛上海航班緊急迫降LAX

裝避孕球不到半年竟懷孕 突出血休克險喪命

王勇超
3D避孕球模擬安裝到子宮內。（記者王勇超／攝影）
3D避孕球模擬安裝到子宮內。（記者王勇超／攝影）

擔任護理師的高姓女子為了避孕，到台灣高雄左營區的婦產科裝3D避孕球，不到半年突然下體大量出血，半昏迷送醫急救並查出懷孕，經人工流產刮除胚胎，幸運撿回一命。

39歲高姓女子是現職護理師，與丈夫育有小學3年級、幼稚園大班2個兒子。高女說，因為不想再懷孕，她到高雄左營區的婦產科，安裝一款3D避孕球，由婦產科的林姓院長幫她安裝。

高女表示，3D避孕球裝不到半年，她突然下體大量出血，被送往高雄榮民總醫院急救，當時她休克半昏迷，抽血驗出懷孕，「當時醫生跟我說如果出血不止，要拿掉子宮！」好險她後來是動手術刮除剛結合的胚胎前期，不必拿掉子宮，住院6天出院，但醫師認為她的身體虛弱，要求她休息1個月坐月子。

高女說，她出院第一時間到婦產科反映裝了3D避孕球卻還懷孕，甚至大出血害她到鬼門關前走了一遭，要求賠償她醫藥費、1個月薪水和坐月子錢共7萬多元（約2256美元），但婦產科卻說這不關他們的事，「要告你就去告！」

婦產科的林姓院長表示，3D避孕球安裝前已告知會有百分之一的懷孕風險，裝完3D避孕球之後會用超音波確認位置正常，也請高女要在1個月後再回來照超音波，但高女沒有回診。

上一則

「不要逼我丟寶貝」諮商心理師教你一鍵清理囤積症

下一則

拇趾外翻又痛又醜長達10年 手術治療後登山健步如飛

延伸閱讀

劉德華吃素十年凍齡 女兒也是「胎裡素」

劉德華吃素十年凍齡 女兒也是「胎裡素」
張鈞甯自認傳統 不會先有後婚

張鈞甯自認傳統 不會先有後婚
「優先預防」 愈來愈多婦女未懷孕先備墮胎藥

「優先預防」 愈來愈多婦女未懷孕先備墮胎藥
劉德華節靠制飲食永保年輕？ 自曝女兒是「胎裡素」…

劉德華節靠制飲食永保年輕？ 自曝女兒是「胎裡素」…

熱門新聞

吃完飯喝對了飲料，能夠幫助腸胃消化。（Pexels）

快看世界／專家提醒 吃完飯喝這些飲料最助消化

2024-01-03 15:48
老人臭主要成因包括皮膚代謝，及胃腸狀況影響打嗝氣味等，冬天不宜大補。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

老人臭出現年輕化趨勢 做了「這件事」味道更濃

2024-01-07 04:02
吃薑母鴨、羊肉爐等熱性鍋物時，可添加蘿蔔等寒涼食材中和。（本報資料照片）

小寒吃鍋暖身需避「這類」食材 醫：按4穴位補腎顧元氣

2024-01-06 03:51
(圖:健康醫療網提供)

年輕男性格突變嚇壞親友 強行就醫發現是「生病了」

2024-01-03 02:30
圖片來源／健康醫療網

張誌家「後腦兩側痛」求助 醫指「基底動脈症候群」警訊

2024-01-04 23:46
長安醫院家醫科醫師彭馨儀說，相信醫師的協助，並採用正確的心態和方法，一定可以減重成功。（長安醫院提供）

減重建立正確概念 65歲退休女老師5個月少10公斤 健檢紅字不見

2024-01-03 04:13

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬