裝避孕球不到半年竟懷孕 突出血休克險喪命

3D避孕球模擬安裝到子宮內。（記者王勇超／攝影）

擔任護理師的高姓女子為了避孕，到台灣高雄左營區的婦產科裝3D避孕球，不到半年突然下體大量出血，半昏迷送醫急救並查出懷孕，經人工流產刮除胚胎，幸運撿回一命。

39歲高姓女子是現職護理師，與丈夫育有小學3年級、幼稚園大班2個兒子。高女說，因為不想再懷孕，她到高雄左營區的婦產科，安裝一款3D避孕球，由婦產科的林姓院長幫她安裝。

高女表示，3D避孕球裝不到半年，她突然下體大量出血，被送往高雄榮民總醫院急救，當時她休克半昏迷，抽血驗出懷孕，「當時醫生跟我說如果出血不止，要拿掉子宮！」好險她後來是動手術刮除剛結合的胚胎前期，不必拿掉子宮，住院6天出院，但醫師認為她的身體虛弱，要求她休息1個月坐月子。

高女說，她出院第一時間到婦產科反映裝了3D避孕球卻還懷孕，甚至大出血害她到鬼門關前走了一遭，要求賠償她醫藥費、1個月薪水和坐月子錢共7萬多元（約2256美元），但婦產科卻說這不關他們的事，「要告你就去告！」

婦產科的林姓院長表示，3D避孕球安裝前已告知會有百分之一的懷孕風險，裝完3D避孕球之後會用超音波確認位置正常，也請高女要在1個月後再回來照超音波，但高女沒有回診。