眼周細紋出賣年齡 醫曝1救星美麗升級

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女性超過25歲後，因為紫外線、乾燥、老化等各種因素使得膚況逐漸走下坡，一到冬季臉部皮膚缺水乾燥、膠原蛋白流失，更容易出現皺紋、斑點、暗沉與鬆弛，其中眼周部位的細紋、淚溝和眼袋，如果保養欠佳，往往就容易洩漏了年齡的秘密。

秋冬季節氣候乾燥皮膚「乾巴巴」 眼周細紋出賣年齡

秋冬季節皮膚很容易因為換季出現敏感肌，蕁麻疹或濕疹發作，台灣雅里絲醫美診所李佳駿醫師表示，其中因皮膚困擾來看診的患者中，皮膚乾燥就占了近8成，有些人皮膚本身較厚實、容易有毛孔粗大問題，但隨著年紀增長、皮膚逐漸變薄時，水分流失相對較快，皮膚就會乾燥，如果長期偏乾就容易長皺紋和斑點。

全身上下最早開始流失膠原蛋白的部位就是眼下淚溝的位置，尤其是眼周的老態最明顯，眼下的膠原蛋白會從深層組織開始流失，肌膚下陷後導致出現淚溝，步入中老年之後，淺層組織膠原蛋白跟著流失，就會冒出細紋、眼袋。李佳駿醫師補充說明，時常早晨睡醒會有泡泡眼，這是由於眼下肌膚是全身最薄的部位，加上眼周沒有淋巴系統幫助排水，所以眼周部位較慢消腫，透過按摩和擦保養品的效果有限，也可能效果不彰。

找醫美針對肌膚問題對症治療 有PLT加持美麗升級

現代醫美發達能幫助許多人輕鬆變美，建議可透過醫師診斷屬於乾、油、混和肌、痘痘粉刺肌、毛孔粗大肌、有痣或斑點等，先找出皮膚問題，選擇使用適合自身肌膚的產品。黃種皮膚容易長斑點，再加上美白幾乎是全民運動，目前醫美盛行的皮秒雷射就能去斑美白，加上蜂巢濾鏡的輔助能治療痘疤毛孔；飛梭能改善痘疤毛孔並緊實皮膚；淨膚雷射能去斑、均勻膚色；而電波、音波能產生熱能，刺激膠原蛋白增生，讓膚質緊緻有彈性。

針對淚溝可以使用玻尿酸填補，或使用電音波刺激膠原生長，李佳駿醫師指出，現在還有PLT在醫美領域成效不錯，也是少數能同時改善膚色與膚質的療程，原理在於能刺激使用部位組織生長膠原蛋白，皮膚自然不乾燥、能間接達到除皺效果；蘊含高濃度的生長因子有助增進皮膚厚實，不易長斑；使用在眼周也有淡化黑眼圈的效果。

PLT通常會用在精緻重點部位如：頸紋、眼周紋、嘴周紋、頭髮等，甚至增加更年期停經前後私密處的濕潤度。PLT能夠單獨使用，或是搭配其他醫美療程，加快療程後的復原速度，如果做自體脂肪填補，搭配PLT也有助提高脂肪存活率。

PLT僅需抽取1次自身血液，運用專利技術製作出10至20瓶粉末凍晶，可以分多次使用，每瓶內含10億個血小板，方便醫師可以做更精準地劑量調整，確保每次療程的穩定，且排斥性低，無論是敏感肌或酒糟肌都可使用。

進廠維修外保濕防曬不可少 1招幫助膚況維持最佳狀態

除了進廠保養修修臉外，清潔、保濕和防曬缺一不可。乾性肌膚要加強保濕，冬季紫外線不可小覷，防曬別馬虎；此外，臨床上常看到痘痘肌清潔方式錯誤，過度清潔恐讓皮膚抵抗力下降，或是雷射後頻繁擦酸類產品反覆刺激皮膚造成反效果，甚至有些人擔心皮膚雷射定期保養會導致皮膚變薄，李佳駿醫師建議，若能搭配PLT，則有助增強皮膚抵抗力、改善膚質且有淡斑效果，讓膚況維持在最佳狀態。

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