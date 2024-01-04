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印尼火車相撞 多節車廂「變形翻覆」至少3人死亡

遇地震災害如何應變？山下智久翻譯轉發「防寒對策」

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

日本石川縣能登半島在2024新年第一天就發生了規模7.6強震，其後餘震不斷，當地還發布了海嘯警報，多戶人家家中停電、房屋倒塌、引發火災，各地傳出多起傷亡事件。

而台灣位處板塊碰撞地，也常常有地震發生，在地震發生時該如何應變呢？尤其現在冬天的日本相當寒冷，災害發生時又該如何防寒呢？日本人氣男星山下智久分享了出身自衛隊諧星安井香音的「災難防寒對策」，並翻譯成英文讓海外遊客也能了解防災資訊。

地震發生時如何應變？行動不便該怎麼自我保護？

當地震發生時，民眾千萬不要驚慌，內政部消防署表示，如果是在辦公室，應立即躲到辦公桌下，趴下、掩護、穩住，利用桌子來保護頭、頸部和身體，以免被掉落的電燈、電扇或天花板等砸傷，另外千萬別往上看，因為日光燈有可能會破掉，這時若往上看，很容易被刺傷。

如果是在家中的話，內政部消防署建議，如果附近有桌子就盡可能躲在桌下，如果沒有的話，應遠離玻璃窗、吊燈、吊扇、易倒塌或可能移動的物品，保持低姿勢並以雙手保護自己的頭部和頸部，如果正在床上，可以轉身趴下並拿起枕頭保護頭頸，待在床上、保持警覺直至地震結束確認安全為止。

至於使用輔具或坐輪椅的行動不便者，內政部消防署表示，需先「固定」行動輔具或輪椅外，並盡量壓低身體，拿手邊的包包或坐墊等保護頭頸部，如果沒有就用雙手保護自己的頭頸部，避免受傷，並保持彎腰狀態直到地震搖晃停止，也可請家人或身邊的人協助保護。

日本諧星分享4防寒對策 山下智久幫翻譯轉發

另外，在地震發生時也要記得打開門窗，以免變形不易逃生，關閉電源並檢查逃生出口及動線。當地震結束確認已經安全後，內政部消防署表示，可先將瓦斯爐、暖爐等關掉，並確認瓦斯有無外洩，並在斷水前，盡量用水桶、水壺和鍋子多儲存一些水，確認基本生活需求。

由於冬天相當寒冷，災後禦寒也很重要，出身自衛隊的日本諧星安井香音就在社群網站上分享了以下「災難防寒對策」，希望盡可能挽救更多生命：

雨衣建議穿在內層，保暖避免受寒

將暖暖包放在肩膀肩胛骨間，因為那裡有粗血管，有助於保持身體溫暖

將盆栽倒置在蠟燭上，可作為簡易的爐子

在睡袋裡放入一張捲起來的報紙，它有隔熱效果，也能稍微有暖和的效果

而日本男星山下智久轉發了這則貼文並翻譯成英文，讓受到地震影響滯留在日本的旅客能及時掌握狀況，並可利用手邊的物品防寒保暖，這舉動也讓許多網友紛紛在底下留言表示感謝。

資料來源：https://twitter.com/Tomohisanine?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1741777011155357716%7Ctwgr%5E07f2ecf406533e0838e08c95e39fca854d1b0e96%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fstars.udn.com%2Fstar%2Fstory%2F10088%2F7680281

內政部消防署－https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php?code=list&ids=16

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60469


地震 日本 內政部

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