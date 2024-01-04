張誌家「後腦兩側痛」求助 醫指「基底動脈症候群」警訊

圖片來源／健康醫療網

前旅日職棒球員張誌家2日驚傳疑似因心肌梗塞猝逝的消息，享年僅43歲，令球界及球迷感到錯愕不捨。他去年在臉書發文求解「後腦兩側莫名頭痛」，台北市聯合醫院整合醫學照護科醫師姜冠宇受訪表示恐是「基底動脈症候群」，就是全身心腦血管系統早已有問題，當基底動脈狹窄，一旦情緒激動就會造成栓塞、疼痛、暈眩甚至中風 或心肌梗塞。

經常外食、口味重鹹 張誌家血壓偏高

張誌家於2001年因完封世界盃日本一戰成名，後續更因代言果菜汁以一句經典廣告台詞「三餐老是在外，人人叫我老外」，讓民眾印象深刻。近期轉戰高球的他，因工作受邀至中國大陸工作，原跨年當天都還與家人視訊，卻在隔日早上家人發現聯繫不上，並趕緊請當地朋友查看，意外發現他人已在租屋處離世。

張誌家姊姊接受媒體訪問時表示，去年底張曾表示後兩側後腦勺部位會痛，經就醫檢查發現血壓偏高，家人表示不清楚張誌家是否有按照醫囑服藥，後續也沒注意是否有定期回檢追蹤；不過張母表示他三餐經常外食，口味也愛重鹹。

張誌家去年5月在臉書感慨發文：「人到了一定歲數真的要好好保養自己的身體」9月19日又求助：「有沒有醫學常識豐富朋友能解惑一下，最近常常莫名頭痛，尤其是曬太陽的時候，這個症頭直接影響最近打球的成績，痛的地方通常在後腦兩側，有朋友了解是什麼情形嗎？」

後腦杓對稱疼痛 恐是基底動脈症候群

心血管疾病 是台灣十大死因僅次於癌症的致命要害。血液凝結成「血栓」易堵塞住血管，發生在心臟血管可能會造成心肌梗塞，若發生在腦血管，就會導致腦中風。

姜冠宇醫師指出，心肌梗塞就是冠狀動脈出問題，發病之前一定會有心血管的相關問題，「心血管和腦血管其實是一體，頭痛是非常重要的早期訊號，要注意是否有高血脂、高血壓 狀況，尤其是運動後頭痛不可輕忽。」

針對張誌家頭部後腦勺兩側呈現對稱性疼痛，醫師進一步說明，人體供應小腦到後腦勺血液的部分，是從脖子的2條椎動脈上去，然後合成1個基底動脈。若患者全身血液迴圈或高血壓控制不佳，或是有栓塞的傾向，當出現後腦勺疼痛，恐是「基底動脈症候群」，就是基底動脈已狹窄，一旦激動時，恐提高栓塞風險、血流不順導致疼痛、暈眩甚至中風。

從張誌家發文顯示，當時他全身血液迴圈、心血管系統和腦血管系統其實就已有問題，早期若無察覺或處理頭痛危險信號，拖到最後就會出現心肌梗塞憾事。

另外，若是頭部前面疼痛，可能是腦動脈瘤或是栓塞；偏頭痛則是因為腦部血管擴張導致眼眶動脈周圍疼痛。但無論哪邊痛，整體都是屬於高血壓或者血管硬化的問題，「你腦血管不好，會有頭痛的情況，代表說你的心血管狀況一定也不好。」

至於民眾好奇張誌家近年仍有打高球運動，為何還會猝死？姜冠宇指出，運動可促進健康，但無法完全免除心血管疾病死亡風險，即使有規律運動，但若日常飲食高油高糖、肥胖、熬夜作息不正常、工作壓力大、情緒易怒等，仍存在危險因素。

他補充表示，頭痛較容易警覺，是因為供應頭部的血管一旦狹窄，就會讓人感到非常不舒服，症狀最為明顯，但心肌梗塞可能只有下巴麻、左手不適等徵兆，讓人誤以為休息一下就好，因而忽略風險。

姜冠宇提醒民眾，運動後或者平常有偶發性頭痛，不可輕忽，這代表人需要更多的休息或調整生活狀態，不只有單純運動而已，也建議就醫檢查哪些健康治標應及早控制，或者是否有潛在的心血管疾病，現今透過核磁共振（磁振造影MRI）可評估心血管疾病的死亡風險。

722原則掌握血壓

台灣衛生福利部國民健康署呼籲民眾可透過定期且長期監測血壓值，並搭配722原則，清楚掌握血壓狀況，降低心血管疾病發生。

「7」連續7天量測 「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次 「2」每次量2遍，取其平均值



資料來源：健康醫療網

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