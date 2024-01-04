潛水遭船艇螺旋槳截斷腿 長庚顯微手術植回站立重生

41歲的潛水教練吳先生（右）意外被船艇的螺旋槳截斷了左小腿，在基隆長庚醫院顯微手術成功植回斷腿，經過三個月的復健已如願恢復行走。基隆長庚醫院舉辦記者會上外科整形醫師藍靖宇（左），送花給患者慶祝吳先生奇蹟重生。（記者林俊良／攝影）

今年8月在潛水活動中，41歲的潛水教練吳先生意外被船艇的螺旋槳截斷了左小腿，吳教練當下在水中緊急自我救助，使用潛水裝備的二級頭綁住傷口止血，後由救援隊迅速將患者及找回的斷肢送往基隆長庚醫院急救。在急診科、麻醉科、影像科、骨科 及整形外科的通力合作下，吳先生成功植回斷腿，經過三個月的復健已如願恢復行走。基隆長庚醫院舉辦記者會分享這個喜訊，也慶祝吳先生奇蹟重生。

基隆長庚整形外科藍靖宇醫師指出，當天的緊急手術先由骨科陳建豪醫師完美的將骨頭復位採取外固定後，再由整形外科醫師接手迅速進行顯微重建手術，這需要高度的技術和精準性，因為不僅要將患者的小腿成功植回，還要確保成功植回後能恢復日常生活，甚至繼續從事潛水活動的功能性。

顯微重建手術耗時四到六個小時，藍靖宇醫師先從吳先生正常的右小腿取下25至30公分的靜脈血管做移植，再重建斷肢左小腿的前及後側的兩套血循系統，同時也重新吻合主要的運動及感覺神經，並修復了小腿包含前側、後側、外側幾乎所有的肌肉與肌腱。在遭遇重大創傷的三個月後，吳先生返診時已經可以帶著笑容「走」進診間，藍靖宇醫師確認他的重植肢端的血循良好、動作及感覺神經功能持續恢復，肌腱力量的傳遞也能有效促使腳踝和腳趾的伸直與彎曲。

吳先生很感謝基隆長庚的醫護團隊讓他奇蹟重生，表示「基隆長庚醫院不但拯救了我的性命，也拯救了我的人生。」事發當下，只想著奮力游回岸上，保全性命。回到岸上，也氣力放盡了，之後就被送至基隆長庚醫院。沒想到基隆長庚醫院團隊同時考慮到他的職業，藍靖宇醫師手術中仔細進行接合修補與重建，術後悉心的照料也讓他感到非常溫暖與安心。