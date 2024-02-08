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日本電車爆隨機砍人 醫：1關鍵刺到心臟仍有機會獲救

記者賴昀岫／台北報導
日本電車爆隨機砍人，急診科醫師說，如果能反應得來，刀子不要拔出來，送醫後都有獲救機會。示意圖。（本報資料照片）
日本電車爆隨機砍人，急診科醫師說，如果能反應得來，刀子不要拔出來，送醫後都有獲救機會。示意圖。（本報資料照片）

日本近日接連發生災害事故，3日晚傳出1名女子，在東京山手線秋葉原的一輛列車上，持刀對乘客攻擊，造成4人受傷，急診科醫師指出，這類刺傷外傷，最致命的還是出血性休克，如果可以的話，不要將刀子拔出，這樣即便刺到心臟，送醫都有機會獲救，旁人就是求救、協助加壓止血，救護人員到現場，就能給予點滴、急救藥物等初步治療。

媒體報導，東京JR秋葉原站1輛列車，當地3日晚間傳出刀襲事件，1名女子據報持刀在電車上揮舞，目前4名傷者送醫；警方到場將據稱持刀者壓制，詳細情況待釐清，而這也讓人聯想到，造成28人傷亡的2014年台北捷運隨機殺人事件。

中華民國大型活動緊急救護協會創會理事長、急診科醫師高偉峰說，刺傷等外傷，最致命的因素還是出血性休克，當刀刺傷時，如果能反應得來，就要把刀子「Hold住」、不要拔出來，這樣即便是被刺到心臟等部位，送醫後都可能獲救；如果不行，就是做加壓止血法。

「要害一定要護住」，高偉峰表示，如果是頸動脈出血，旁人能提供的協助就是加壓止血，如果是肢體受傷，就使用止血帶止血法並求救，具備中級或高級救護技術員身份的救護人員到場後，可以提供更專業的止血法，以及點滴、水分、急救藥物等治療，不一定要到醫院才能受到治療。

中華民國 捷運 日本

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