司機頻放臭屁 竟是肚子裡藏大肉瘤

電腦斷層檢查可看到趙先生肚子裡長了一顆軟組織肉瘤。(圖：台灣阮綜合醫院提供)

41歲計程車司機趙先生有吸菸習慣，身型壯碩食量也大，被便祕 困擾一年多，從幾天沒「大」到十天「沒大」，整日常放屁，臭薰乘客。他以為只是蔬果吃太少，拖著沒就醫，卻因尿不出來掛急診，經檢查發現一顆約13公分的「軟組織肉瘤」，位在骨盆腔壓迫膀胱與直腸，導致便祕、無法解尿，由泌尿科會診大腸直腸外科共同治療。

收治病例的台灣阮綜合醫院大腸直腸外科醫師蔡達基表示，醫療團隊隨即為趙先生手術，由於腫瘤 卡在直腸與膀胱間，並侵犯到直腸，須摘除腫瘤及切除部分直腸，並做暫時性人工肛門，由於腫瘤周邊密集多項器官的血管和神經，手術困難度高，手術時間長達八個小時，術後需做放射線治療減少復發的可能，目前觀察中。

蔡達基解釋，「軟組織」是指肌腱、韌帶、結締組織、筋膜、脂肪、血管、淋巴管等，「軟組織肉瘤」是長在軟組織上的腫瘤，發生率約10萬分之一，占惡性腫瘤的100分之一，不但在惡性腫瘤中罕見，長在腹部更罕見，軟組織肉瘤常見在四肢和軀幹，機率約25%，進行局部切除腫癅手術即可，五年存活期達到九成以上。

相較之下，長在腹腔的機率只有約5%，通常要等到壓迫到其他器官產生症狀才被發現，但是這時候腫瘤已經偏大、甚至已轉移到其他內臟器官，並且若是長的位置不易手術切除，預後也不良，存活率則不到三成。