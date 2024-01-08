我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

波音737 MAX空中驚魂 飛出去的「艙門」找到了

司機頻放臭屁 竟是肚子裡藏大肉瘤

記者吳慧芬
電腦斷層檢查可看到趙先生肚子裡長了一顆軟組織肉瘤。(圖：台灣阮綜合醫院提供)
電腦斷層檢查可看到趙先生肚子裡長了一顆軟組織肉瘤。(圖：台灣阮綜合醫院提供)

41歲計程車司機趙先生有吸菸習慣，身型壯碩食量也大，被便祕困擾一年多，從幾天沒「大」到十天「沒大」，整日常放屁，臭薰乘客。他以為只是蔬果吃太少，拖著沒就醫，卻因尿不出來掛急診，經檢查發現一顆約13公分的「軟組織肉瘤」，位在骨盆腔壓迫膀胱與直腸，導致便祕、無法解尿，由泌尿科會診大腸直腸外科共同治療。

收治病例的台灣阮綜合醫院大腸直腸外科醫師蔡達基表示，醫療團隊隨即為趙先生手術，由於腫瘤卡在直腸與膀胱間，並侵犯到直腸，須摘除腫瘤及切除部分直腸，並做暫時性人工肛門，由於腫瘤周邊密集多項器官的血管和神經，手術困難度高，手術時間長達八個小時，術後需做放射線治療減少復發的可能，目前觀察中。

蔡達基解釋，「軟組織」是指肌腱、韌帶、結締組織、筋膜、脂肪、血管、淋巴管等，「軟組織肉瘤」是長在軟組織上的腫瘤，發生率約10萬分之一，占惡性腫瘤的100分之一，不但在惡性腫瘤中罕見，長在腹部更罕見，軟組織肉瘤常見在四肢和軀幹，機率約25%，進行局部切除腫癅手術即可，五年存活期達到九成以上。

相較之下，長在腹腔的機率只有約5%，通常要等到壓迫到其他器官產生症狀才被發現，但是這時候腫瘤已經偏大、甚至已轉移到其他內臟器官，並且若是長的位置不易手術切除，預後也不良，存活率則不到三成。

蔡達基指，軟組織肉瘤發生原因不明，與環境、基因有關，長在腹腔的大多會當成便祕、小便困難。引發便祕的原因很多，也容易被忽視，呼籲民眾不要忽視長期便祕，便祕情況達半年以上，經過飲食調整、藥物補充後都無法改善的，就應該盡快找胃腸科醫師做檢查診斷治療。

從蔡先生肚子裡取出的軟組織肉瘤。(圖：台灣阮綜合醫院提供)
從蔡先生肚子裡取出的軟組織肉瘤。(圖：台灣阮綜合醫院提供)
電腦斷層檢查可看到趙先生肚子裡長了一顆軟組織肉瘤。(圖：台灣阮綜合醫院提供)
電腦斷層檢查可看到趙先生肚子裡長了一顆軟組織肉瘤。(圖：台灣阮綜合醫院提供)
蔡達基醫師說明趙先生的病況。(圖：台灣阮綜合醫院提供)
蔡達基醫師說明趙先生的病況。(圖：台灣阮綜合醫院提供)
長期便祕恐會導致整天常放臭屁，若便祕達半年以上，經調整飲食和藥物都無法改善，就應...
長期便祕恐會導致整天常放臭屁，若便祕達半年以上，經調整飲食和藥物都無法改善，就應該盡快找胃腸科醫師檢查。(圖／123RF)

腫瘤 便祕

上一則

糖尿病預防足部病變 「顧足方法」詳解

延伸閱讀

緩解便祕 挑選益生菌先看菌種、菌量

緩解便祕 挑選益生菌先看菌種、菌量
腸胃道出血 竟是罕見海德氏症候群

腸胃道出血 竟是罕見海德氏症候群
全口牙齦腫脹誤以為是腫瘤 醫查出是高血壓藥造成牙齦增生合併牙周病

全口牙齦腫脹誤以為是腫瘤 醫查出是高血壓藥造成牙齦增生合併牙周病
精準切骨 機器手臂置換關節優點多

精準切骨 機器手臂置換關節優點多

熱門新聞

吃完飯喝對了飲料，能夠幫助腸胃消化。（Pexels）

快看世界／專家提醒 吃完飯喝這些飲料最助消化

2024-01-03 15:48
圖片來源 ／NOW健康

這癌全身17處器官都可能發生 喬布斯因發生在胰臟病逝

2024-01-02 00:30
老人臭主要成因包括皮膚代謝，及胃腸狀況影響打嗝氣味等，冬天不宜大補。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

老人臭出現年輕化趨勢 做了「這件事」味道更濃

2024-01-07 04:02
(取材自健康醫療網)

尿尿好多泡泡 是腎功能有問題嗎？

2024-01-01 00:45
吃薑母鴨、羊肉爐等熱性鍋物時，可添加蘿蔔等寒涼食材中和。（本報資料照片）

小寒吃鍋暖身需避「這類」食材 醫：按4穴位補腎顧元氣

2024-01-06 03:51
(圖:健康醫療網提供)

年輕男性格突變嚇壞親友 強行就醫發現是「生病了」

2024-01-03 02:30

超人氣

更多 >
中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？
紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人
布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」
102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…

102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…
諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的