這2種取暖方式NG 醫示警：可能會要人命

（圖：健康醫療網提供）

重症專科醫師黃軒在臉書發文提醒，近期太冷了，很多取暖的方式如棉衣、毛衣、風衣，還有暖暖包、電暖器，大家都用上了，唯獨抽菸與喝酒這2種錯誤的取暖行為，可能會要人命。尤其是高血壓 、煙酒者、小於60歲的人，即使沒有病史，但急性腦中風 風險增為4倍，良好健康習慣才是保命的最佳工具。

NG１抽菸取暖

「抽菸不會使手腳更溫暖。」黃軒表示，冬天太冷了，尤其在室外，人的感官都會變得遲鈍麻木。抽了菸，會感覺像沒抽一樣的感受。然後在冬天室外，身體會感受非常冷，抽菸者都會想：「太冷了，趕緊抽完進去，不宜久留。」往往這時候會抽的非常快，又大口大口的抽1支菸，這樣抽1支菸，抽進去的有害物質，可能是你平時正常抽菸的好幾倍，對身體傷害很大。

更何况抽菸時，會使血管收縮變窄、變脆、變硬，自然會導致血壓升高，易在冬天引發中風、心肌梗塞等疾病，「寒流來了，在冷風中抽菸，這是危害健康的動作」。

NG２喝酒取暖

「喝酒，不能使手腳加溫。」黃軒說明，喝酒後，的確會有短暫的發熱感覺。那是因為酒精能刺激血管擴張，並加速血液循環，使身體增加溫暖感。所以喝酒後會使人體皮膚溫度升高，產生溫暖感覺。

但這種酒精溫暖感，並不能持久。因為體表的血管越是舒張、鬆弛，體熱的散發就越更快，使體溫急驟下降；身體散熱速度加快、且消耗的熱量，遠比酒精供給的熱量還要多。血管會來不及收縮，防止血液散發熱量，身體禦寒能力反而下降，使人易導致受涼或感冒，什至失温、猝死 。

溫差變化大的地方 避免進進出出

別以為年輕人就不會猝死，加護病房護理師林婷最近在臉書感嘆，一名40至50歲男性汽車業務有高血壓病史，跟同事去吃完飯泡溫泉，泡完溫泉後突然煙癮來了去外頭抽菸，穿著短袖在走到外面抽沒幾口，直接倒地，回天乏術。

黃軒說明，如果人已經在室內，在沒有足夠保暖衣物之下，這時間室內外的溫差，通常會非常大，這時要小心謹慎，因為美國研究已經說明，不只是「心臟的猝死」，連「腦血管阻塞疾病」，也是因為「溫差大於5°C 以上」開始，愈來愈危險。

別以為自己很健康 沒病史也可能猝死

黃軒提醒，尤其是以往沒有任何病史的人，都會以為自己很健康，例如高血壓、菸酒者、小於60歲的人，急性腦中風風險會增為4倍[i]。最後並叮嚀「你的生活良好健康習慣，才是你日常生活保命的最佳工具！」

1.天氣太冷了，進出溫差大的，記得穿著保暖衣物後，才好好進出。

2.天氣太冷了，在外面冷風吹打下，抽菸喝酒，真的會要人命的。

[i] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16151883/

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60371