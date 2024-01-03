我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日航完美疏散 38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

這2種取暖方式NG 醫示警：可能會要人命

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

重症專科醫師黃軒在臉書發文提醒，近期太冷了，很多取暖的方式如棉衣、毛衣、風衣，還有暖暖包、電暖器，大家都用上了，唯獨抽菸與喝酒這2種錯誤的取暖行為，可能會要人命。尤其是高血壓、煙酒者、小於60歲的人，即使沒有病史，但急性腦中風風險增為4倍，良好健康習慣才是保命的最佳工具。

NG１抽菸取暖

「抽菸不會使手腳更溫暖。」黃軒表示，冬天太冷了，尤其在室外，人的感官都會變得遲鈍麻木。抽了菸，會感覺像沒抽一樣的感受。然後在冬天室外，身體會感受非常冷，抽菸者都會想：「太冷了，趕緊抽完進去，不宜久留。」往往這時候會抽的非常快，又大口大口的抽1支菸，這樣抽1支菸，抽進去的有害物質，可能是你平時正常抽菸的好幾倍，對身體傷害很大。

更何况抽菸時，會使血管收縮變窄、變脆、變硬，自然會導致血壓升高，易在冬天引發中風、心肌梗塞等疾病，「寒流來了，在冷風中抽菸，這是危害健康的動作」。

NG２喝酒取暖

「喝酒，不能使手腳加溫。」黃軒說明，喝酒後，的確會有短暫的發熱感覺。那是因為酒精能刺激血管擴張，並加速血液循環，使身體增加溫暖感。所以喝酒後會使人體皮膚溫度升高，產生溫暖感覺。

但這種酒精溫暖感，並不能持久。因為體表的血管越是舒張、鬆弛，體熱的散發就越更快，使體溫急驟下降；身體散熱速度加快、且消耗的熱量，遠比酒精供給的熱量還要多。血管會來不及收縮，防止血液散發熱量，身體禦寒能力反而下降，使人易導致受涼或感冒，什至失温、猝死

溫差變化大的地方 避免進進出出

別以為年輕人就不會猝死，加護病房護理師林婷最近在臉書感嘆，一名40至50歲男性汽車業務有高血壓病史，跟同事去吃完飯泡溫泉，泡完溫泉後突然煙癮來了去外頭抽菸，穿著短袖在走到外面抽沒幾口，直接倒地，回天乏術。

黃軒說明，如果人已經在室內，在沒有足夠保暖衣物之下，這時間室內外的溫差，通常會非常大，這時要小心謹慎，因為美國研究已經說明，不只是「心臟的猝死」，連「腦血管阻塞疾病」，也是因為「溫差大於5°C 以上」開始，愈來愈危險。

別以為自己很健康 沒病史也可能猝死

黃軒提醒，尤其是以往沒有任何病史的人，都會以為自己很健康，例如高血壓、菸酒者、小於60歲的人，急性腦中風風險會增為4倍[i]。最後並叮嚀「你的生活良好健康習慣，才是你日常生活保命的最佳工具！」

1.天氣太冷了，進出溫差大的，記得穿著保暖衣物後，才好好進出。

2.天氣太冷了，在外面冷風吹打下，抽菸喝酒，真的會要人命的。

[i] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16151883/

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60371

猝死 中風 高血壓

上一則

全口牙齦腫脹誤以為是腫瘤 醫查出是高血壓藥造成牙齦增生合併牙周病

下一則

緩解便祕 挑選益生菌先看菌種、菌量

延伸閱讀

前職棒投手張誌家心肌梗塞過世 醫提醒3大危險徵兆

前職棒投手張誌家心肌梗塞過世 醫提醒3大危險徵兆
天冷急凍 室內比戶外更易猝死 客廳、浴室最危險

天冷急凍 室內比戶外更易猝死 客廳、浴室最危險
台灣前職棒名投張誌家心肌梗塞過世 醫提醒3大危險徵兆

台灣前職棒名投張誌家心肌梗塞過世 醫提醒3大危險徵兆
台前職棒投手張誌家心肌梗塞過世 醫提醒3大危險徵兆

台前職棒投手張誌家心肌梗塞過世 醫提醒3大危險徵兆

熱門新聞

牙醫師指出，台灣牙醫門診利用率提升，但成年族群洗牙等健保牙醫服務利用率仍低於50%，80歲以上長者更不到4成。（示意圖／ingimage）

「成人半年洗牙」低於5成 醫警告：中風風險恐增6成

2023-12-30 05:22
圖片來源 ／NOW健康

48歲男每天吃維生素D突昏倒 醫師揭露原因

2023-12-29 00:00
李善均（右）輕生對影迷造成的衝擊，可透過回顧李的作品，或和其他影迷互相抒發、支持。（取材自X平台）

李善均過世 醫建議影迷2動作抒發難過情緒

2023-12-27 23:07
圖片來源 ／NOW健康

這癌全身17處器官都可能發生 喬布斯因發生在胰臟病逝

2024-01-02 00:30
(取材自健康醫療網)

尿尿好多泡泡 是腎功能有問題嗎？

2024-01-01 00:45
圖片來源 ／健康醫療網

38歲男確診糖尿病卻拒服藥 直到「視線模糊」才後悔

2023-12-30 00:30

超人氣

更多 >
毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原
日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷
紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關
奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案
Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區