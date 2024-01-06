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高血壓任意服藥 引發急性主動脈剝離

胡蓬生
楊文義醫師表示，不正確的用藥行為，讓血壓不穩定，反而會造成嚴重傷害。（圖：大千綜合醫院提供）
楊文義醫師表示，不正確的用藥行為，讓血壓不穩定，反而會造成嚴重傷害。（圖：大千綜合醫院提供）

48歲劉姓男子有高血壓病史，日前吃過晚餐後，突然發生劇烈胸痛，從一開始的前胸痛延伸到後背痛，家人將他送醫急診，經電腦斷層檢查，確認為急性主動脈剝離。幸好在接受緊急手術後，已順利恢復健康。醫師詢問病史發現他任意改變血壓藥的服用方式，常自行停藥或加量，才因此釀禍。

台灣大千綜合醫院心臟外科醫師楊文義表示，病患平日雖服用降血壓藥物，但服藥量卻是按自己想法決定，如果量到血壓較高就吃藥，甚至自己加量；如果血壓量測正常，就自行停藥不吃；許多病人都認為有吃降血壓藥就能控制高血壓，但不正確的用藥方式卻會導致血壓不穩定，讓血管在忽高忽低的張力影響下，造成嚴重傷害，甚至發生主動脈剝離的危險情況。

劉姓男子經電腦斷層檢查，發現為急性主動脈剝離（紅圈處）。（圖：大千綜合醫院提供）
劉姓男子經電腦斷層檢查，發現為急性主動脈剝離（紅圈處）。（圖：大千綜合醫院提供）

主動脈是全身最大的動脈，也是承受心臟壓力衝擊的最前線，當血壓不穩定造成主動脈剝離時，最典型的症狀就是前胸和後背突然發生劇痛。如果沒有緊急接受治療，容易造成大出血或心包膜填塞而死亡，因此必須把握黃金治療時間，才能降低死亡率。

楊文義指出，過去主動脈剝離大多發生於老年人身上，但隨飲食習慣及生活型態改變，主動脈剝離年輕化已漸成趨勢；提醒民眾，要預防發生主動脈剝離，除了健康飲食、養成運動習慣、遠離菸酒之外，每天測量血壓並保持血壓穩定是非常重要的，尤其已服用高血壓藥物的病人，務必要按醫囑定時定量服藥，切不可自行加量或減藥，才能確保自身健康。

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