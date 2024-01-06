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維生素眼藥水天天點 恐致乾眼症

賴昀岫
配戴隱形眼鏡者，建議使用不含防腐劑的拋棄式藥水。（記者賴昀岫／攝影）
配戴隱形眼鏡者，建議使用不含防腐劑的拋棄式藥水。（記者賴昀岫／攝影）

許多市售眼藥水標榜添加維生素B12，可當作日常保養使用，但長期使用可能產生副作用、掩蓋其它潛在眼睛疾病。眼科醫師指出，眼藥水大多含有防腐劑，如果依照仿單次數使用，理論上不會有太大問題，但長時間每天用，可能導致眼表層發炎或乾眼症等毒性反應，建議出現不適症狀，應尋求醫療協助；配戴隱形眼鏡者可使用不含防腐劑的拋棄式藥水。

台大醫院眼科部主治醫師侯鈞賀說，市售眼藥水是經政府核可通過，如依照仿單建議量使用，不會有太大安全疑慮，B12是自然界也會有的成分。

「眼藥水本來就不適合自己買來長期使用」侯鈞賀提醒，多數眼藥水都含有防腐劑，如果多年下來每天點，可能會有毒性反應，例如眼表層發炎或乾眼症等，不過眼睛出現任何問題，都應該就醫檢查較好，因為沒有檢查之前，不會知道問題是什麼。

侯鈞賀表示，如長期出現長期刺痛情形要就醫，因為有些時候是眼睛結構退化或變化導致，如角膜清澈性、視神經完整性等因素改變，都可能造成沒辦法恢復的狀況，症狀一旦持續數周就建議就醫、排除造成退化的因子。

由於現在許多人的工作，需要長時間使用電腦等3C產品，坊間很多眼藥水標榜有助減緩痠澀，侯鈞賀表示，如果覺得長期眼睛不舒服、需要點藥水，還是要定期讓眼科醫師檢查，而配戴隱形眼鏡時，只能點不含防腐劑的眼藥水。建議這類民眾，眼睛不適時就讓眼睛休息、摘掉隱形眼鏡，如果還是有需要，可以使用不含防腐劑的拋棄式人工淚液，但症狀若長達數周，仍建議就醫。

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