我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空

自體免疫疾病患者為肺纖維化高危族群 紅斑性狼瘡在列

NOW健康 陳如頤／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

從事醫護工作的47歲王小姐，因持續咳喘而就醫，檢查確診為間質性肺病，經風濕免疫科醫師會診後，進一步發現罹患多發性肌炎，為一種全身性自體免疫疾病，治療後，病情獲得控制。兩年前急喘、無法呼吸，緊急送急診，證實為慢性漸進性肺纖維化，治療棘手。

台灣亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆指出，肺纖維化成因非常多樣，包括，過敏性肺炎、自體免疫疾病、吸入性外部危險因子（長期吸菸、處於化學物質暴露環境、空汙），其中以自體免疫疾病機率較高。

台灣林口長庚醫院風濕過敏科主治醫師蔡昀臻指出，類風濕性關節炎、硬皮症、乾燥症、多發性肌炎、皮肌炎、紅斑性狼瘡等自體免疫疾病患者均為肺纖維化高危險族群，病友一旦併發肺纖維化，5年死亡率高達近4成。

台灣胸腔暨重症加護醫學會、台大癌醫中心分院副院長王鶴健表示，肺纖維化由於疾病進展因人而異且變化多端，若未及早發現並適當治療，5年存活時間比許多癌症還低。

中華民國風濕病醫學會理事長鄭添財強調，慢性漸進性纖維化嚴重威脅自體免疫疾病病友生命安全。以王小姐為例，罹患多發性肌炎，又合併慢性漸進性肺纖維化，肺功能不到正常人一半，體力大不如前，連爬樓梯都喘。在醫師建議下使用抗肺纖維化藥物治療，有效延緩肺功能惡化。臨床顯示，該藥物可避免肺纖維化持續進展，延緩病情惡化速度，可減少57%的肺功能下降，以及降低74%急性惡化發生與死亡風險。

蔡昀臻提醒，自體免疫族群病友一定養成定期檢測肺功能習慣，如有咳嗽、急喘等肺部症狀，應主動告知醫師，透過藥物延緩肺纖維化進展，避免急性惡化。

【本文授權轉載自NOW健康

健保 中華民國 檢測

上一則

天冷急凍 室內比戶外更易猝死 客廳、浴室最危險

延伸閱讀

不是運動傷害 僵直性脊椎炎會遺傳

不是運動傷害 僵直性脊椎炎會遺傳
紅斑性狼瘡等6類自體免疫疾病 併發菜瓜布肺死亡率近4成

紅斑性狼瘡等6類自體免疫疾病 併發菜瓜布肺死亡率近4成
蝴蝶病「紅斑性狼瘡」典型症狀曝 致死率高常人近三倍

蝴蝶病「紅斑性狼瘡」典型症狀曝 致死率高常人近三倍
避誘發紅斑性狼瘡 香菜、九層塔…感光性植物別吃多

避誘發紅斑性狼瘡 香菜、九層塔…感光性植物別吃多

熱門新聞

牙醫師指出，台灣牙醫門診利用率提升，但成年族群洗牙等健保牙醫服務利用率仍低於50%，80歲以上長者更不到4成。（示意圖／ingimage）

「成人半年洗牙」低於5成 醫警告：中風風險恐增6成

2023-12-30 05:22
圖片來源 ／NOW健康

48歲男每天吃維生素D突昏倒 醫師揭露原因

2023-12-29 00:00
張兆志（右）宣布結束6年婚姻。（取材自臉書）

「找不到做父親動力」張兆志宣布離婚 醫分析3大可能原因

2023-12-26 06:30
李善均（右）輕生對影迷造成的衝擊，可透過回顧李的作品，或和其他影迷互相抒發、支持。（取材自X平台）

李善均過世 醫建議影迷2動作抒發難過情緒

2023-12-27 23:07
圖片來源 ／健康醫療網

38歲男確診糖尿病卻拒服藥 直到「視線模糊」才後悔

2023-12-30 00:30
(取材自健康醫療網)

尿尿好多泡泡 是腎功能有問題嗎？

2024-01-01 00:45

超人氣

更多 >
日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊

住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊