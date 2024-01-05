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高血脂藥物 小心與3食品交互作用 影響藥效

柯雅齡／台灣衛生福利部胸腔病院藥劑科藥師
正確服藥的觀念很重要，不可輕忽食品與藥物之間的交互作用。（本報資料照片）
正確服藥的觀念很重要，不可輕忽食品與藥物之間的交互作用。（本報資料照片）

民眾常常在聚餐時大快朵頤，但應避免攝取過多高油脂、高熱量飲食，否則會造成健康上的負擔。研究顯示，高血脂病人後續發生中風風險是正常人的1.36倍，發生心臟病風險是1.43倍。

養成健康的生活型態，可預防高血脂。因此要戒菸少飲酒，藉由適當的飲食與運動控制體重與腰圍，定期進行健康檢查，追蹤膽固醇、三酸甘油脂等指數變化。因過多膽固醇會造成動脈粥樣硬化，導致血管阻塞，引發冠心病、心肌梗塞、腦中風等疾病。

高三酸甘油脂血症也會增加罹患胰臟炎風險，若無法藉由生活習慣改變來控制血脂，經醫師評估後可能需要服用高血脂治療藥物，才可避免併發症的發生。

常用高血脂藥物種類很多，包括史他汀（Statin）類藥物，不可輕忽食品與藥物之間的交互作用：

1.葡萄柚汁會抑制人體酵素CYP3A4活性，降低Statin類藥物的代謝，導致藥物血中濃度增加與藥物不良反應發生的風險。

2.如使用含紅麴的健康食品，又服用Statin類藥物，可能造成肌肉病變症狀，像出現深茶色尿、肌肉痠痛與無力，甚至導致橫紋肌溶解症。

3.燕麥含水溶性纖維β-聚葡萄醣，可降低血中低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），但燕麥內的高纖維會降低腸胃道對於Statin類藥物的吸收率，建議食用燕麥食品應與Statin類藥物間隔兩至四小時，避免影響藥效。

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