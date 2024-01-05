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骨折術後肌無力 電磁刺激治療助行走

吳慧芬
患者接受「磁場治療儀」電磁刺激左大腿肌群。(圖：中正脊椎骨科提供)
患者接受「磁場治療儀」電磁刺激左大腿肌群。(圖：中正脊椎骨科提供)

74歲的郭姓婦人在家不慎跌倒，導致左大腿骨折，經手術植入鋼板固定，期間因怕痛不敢動。術後一年骨折處癒合，卻出現肌肉無力、萎縮症狀，不僅起身困難、走路搖晃，還腰痠臀痛。經醫病溝通後，婦人接受電磁被動刺激左大腿深層肌群，沒有打針與吃藥，肌無力、跛行、痠痛等症狀均獲改善。

高雄中正脊椎骨科醫院院長吳明峯表示，造成肌無力或肌肉萎縮的原因眾多，最常見是老年人退化、脊髓神經受損的患者，或因外傷、骨折手術後，活動量減少，導致肌肉萎縮、無力，透過電磁刺激肌肉，活化肌力，再配合主動活動可改善肌無力症狀。

郭姓婦人三年前在家摔倒，造成左大腿骨折。在他院手術治療，術後骨折處慢慢癒合。她曾到復健診所熱敷、電療及拉筋，也曾自費找復健師到家幫她復健，希望強化左大腿肌力、減緩背、臀痠痛，但效果有限。

郭姓婦人說，她左大腿骨折，術後約一年骨頭才完全癒合，因長時間缺乏運動，左大腿肌無力。雖接受復健治療，但肌無力未獲改善，走路一跛一跛，右腰部、臀部痠痛。

患者左大腿骨折，術後因長時間缺乏運動，左大腿肌無力，起身要扶著桌子。(圖：中正脊...
患者左大腿骨折，術後因長時間缺乏運動，左大腿肌無力，起身要扶著桌子。(圖：中正脊椎骨科提供)

郭婦到中正脊椎骨科求診，經診斷其症狀主要是左大腿肌肉無力引起。醫師建議她以電磁刺激深層肌群的運動神經，搭配抬腿運動，強化左大腿肌肉群。

郭姓婦人說，過去因左大腿無力，起身要扶著桌子，使用電磁刺激深層肌群，每周兩次肌力訓練。四個月後，她的左大腿肌力明顯改善，不僅起身不用扶桌子，走路較挺，痠痛也明顯緩解。

中正脊椎骨科表示，「磁場治療儀」電磁治療的應用，最早於1998年美國FDA通過可作為改善漏尿問題，近幾年也應用於刺激肌肉及改善體態。包括可針對姿勢不良導致長期慢性疼痛、傷後肌肉疼痛或術後萎縮、老年肌無力等問題，透過適當的復健指引，達到肌肉再教育，並改善肌無力症狀。

患者接受電磁刺激肌群，搭配抬腿運動，左大腿肌力明顯改善，起身不用扶桌子，痠痛也緩...
患者接受電磁刺激肌群，搭配抬腿運動，左大腿肌力明顯改善，起身不用扶桌子，痠痛也緩解。(圖：中正脊椎骨科提供)

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