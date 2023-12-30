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38歲男確診糖尿病卻拒服藥 直到「視線模糊」才後悔

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

38歲張姓補教老師平時除上課外鮮少運動，加上壓力大，晚上經常吃宵夜，體重直線上升，參加健檢時發現血糖偏高，醫師建議藥物控制，但他認為還年輕沒有定期追蹤服藥，直到日前他看課本時變得模糊，且精神容易萎靡疲勞，連忙就醫檢查，結果血糖飆高到260，讓他後悔不已。

初診斷第二型糖尿病 這些問題害病情加重

台灣亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師吳佾璇表示，門診經常遇到初診斷「第二型糖尿病」的病人，會經常提出「醫師，我一定要吃藥嗎？」或者「藥要吃到什麼時候？」，甚至「我沒有不舒服為什麼吃藥？」、「不吃藥會怎麼樣？」等問題，之後就會消失一段時間，等到病情加重，才又看到患者面露羞澀回診就醫。

非懷孕成年人糖尿病 治療目標一次看

中華民國糖尿病學會建議，非懷孕成年人糖尿病的治療目標為：「糖化血色素」7.0%(需個別化考量)、「空腹血糖」介於80~130mg/dl、飯後血糖介於80~160mg/dl，但不少民眾得知患病當下，會出現拒絕接受、不願承認的心情，因而抗拒改變，也不願服藥治療，導致後續衍伸出更多問題，包括心血管疾病、腦血管疾病、腎臟病變、周邊神經病變、視神經病變等。

吳佾璇指出，糖尿病需要長時間追蹤與治療，即便沒有察覺異狀，本身也要有長期抗戰的心理準備，治療期間醫師會根據疾病嚴重程度、病人年齡及身體狀況，考量調整藥物劑量。

控制糖尿病 需多管齊下

吳佾璇強調，藉由完整的糖尿病照護如控制血壓、血脂肪、杜絕不良習慣如抽菸飲酒，並調整生活作息、維持健康飲食，搭配減重、運動等方式多管齊下，才是治療高血糖的基本原則，以減少或延緩發生糖尿病併發症

而隨著網路資訊發達，病人普遍對疾病都有基本的認識及想法，在治療方面若有疑問，不妨多與醫師討論，且切記必須遵照醫囑按時服藥，用藥中如有不適應，也要與醫師討論，切勿自行停藥或減藥，才能打贏這場戰役。

【本文授權轉載自健康醫療網他視線模糊就醫確診糖尿病，但拒服藥！ 醫警告「危險後果」會後悔

中華民國 併發症 毒品

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