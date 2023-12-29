歡慶跨年倒數慎防心臟病及中風 醫囑3警訊立即就醫

圖片來源 ／健康醫療網

2023年就要結束，許多人已準備好跨年迎接2024年，但在歡樂氣氛下，也要注意身體狀況，免得樂極生悲。台灣腦中風 學會常務監事李俊泰強調腦中風徵兆口訣「微笑、舉手、說你好」：微笑時嘴角歪斜、舉手無力下垂、說話不清楚，若出現任一症狀應立刻就醫。

民眾出門前記得進食（避免低血糖）、注意身體保暖，提醒長者及心血管疾病患者應注意添加衣服，尤其在清晨5到6時，以及晚上8到9時，這2個時間除了氣溫低，也因為晝短夜長，容易導致血管收縮，引發血壓的變化，一定要注意保暖措施，以免造成血壓升高，誘發心臟病 及中風之急性發作。若出現下列心臟病及中風徵兆，請立即就醫：

心臟病徵兆：

胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能就是心臟病急性發作，應該要立即就醫接受治療；有冠狀動脈疾病史之民眾，在送醫前，可依醫囑使用舌下含片，做緊急救護。

中風徵兆：

李俊泰表示，當身邊有人不舒服時，可請對方做「微笑、舉手、說你好」動作，如出現下數任一症狀，不要自行開車，應立刻呼叫救護車，並記下發作時間，三小時內迅速就醫，把握黃金治療期。

1.微笑：是否有嘴角歪斜臉不對稱。

2.舉手：平舉雙臂，是否無力下垂。

3.說你好：是否說話不清楚。

【本文授權轉載自健康醫療網High跨年慎防心臟病及中風！ 醫囑3警訊：立即就醫】