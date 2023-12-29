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老婦腰椎骨刺就醫 醫師意外發現臉部新痣竟是「癌變」

記者胡蓬生／苗栗即時報導
為恭醫院院長李文源查房，探視住院病患情形，圖中婦人非新聞所提個案。（為恭紀念醫院提供）
為恭醫院院長李文源查房，探視住院病患情形，圖中婦人非新聞所提個案。（為恭紀念醫院提供）

台灣70多歲陳姓老婦下背疼痛經友人介紹至為恭紀念醫院就診，由院長神經外科醫師李文源開刀，術後恢復良好，門診追蹤時，老婦原本的下背痠痛和腳麻症狀已改善許多，但李文源卻發現老婦鼻子有顆黑痣，長相和一般黑痣不太一樣，建議她立刻切除，病理檢查發現這顆痣為「基底細胞癌」。老婦以為這只是顆新長出來的痣，不知竟是癌細胞，對醫師的細心十分感謝。

院方指出，陳姓老婦下背疼痛且延伸至右下肢的情況已多年，多次藥物治療仍未改善，月前到為恭紀念醫院神經外科門診，院長李文源隨即安排腰椎核磁共振檢查，發現患者第2、第3腰椎椎管狹窄，即刻安排入院接受腰椎減壓椎弓切除手術及脊椎間支撐物放置手術，術後出院返家休養。回診時，李文源發現老婦臉上的痣不太正常，基於醫師的敏銳度，認為可能潛藏癌症危機，建議立刻手術切除，並做病理分析，報告結果顯示確實是基底細胞癌。

李文源表示，基底細胞癌是最常見的皮膚惡性腫瘤，但較不易轉移，有70%到90%發生在臉部，還有陽光易照到的地方，如未及時發現，可能會導致局部神經破壞。大多發生在曝曬部位如臉部、手背及前臂，與長期紫外線傷害有關，在年紀大的時候要特別注意這些地方是否有不正常的腫塊。

他指出，基底細胞癌是最常見的皮膚癌，還好惡性度較低，幾乎不會轉移，大多以手術切除即可根治。但如不接受治療，癌細胞有可能深入皮膚深層，損害附近的皮膚，使治療變困難，增加皮膚癌復發機率。基底細胞癌由於生長緩慢，往往不痛不癢且沒症狀，因此常被人忽視，患者如果太晚就醫，腫瘤可能會長大，造成手術困難。

李文源表示，基底細胞癌主因是皮膚暴露在猛烈的紫外線下，雖然皮膚是需要透過吸收紫外線來製造維他命D促進骨骼成長，但長期曝曬下，紫外線有機會破壞皮膚細胞內部的DNA，導致癌變，提醒在烈日下要做好防護，避免紫外線直接對皮膚的傷害，也可減緩皮膚老化及降低紫外線帶來的致癌風險。

為恭紀念醫院院長李文源。（為恭紀念醫院提供）
為恭紀念醫院院長李文源。（為恭紀念醫院提供）

癌細胞 腫瘤 致癌

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