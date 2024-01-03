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腸胃道出血 竟是罕見海德氏症候群

李成蔭
經導管置換主動脈瓣膜，該病人選用可以自膨式主動脈瓣膜，右圖為支架膨脹完全打開後的狀態。（圖：台北慈濟醫院提供）
經導管置換主動脈瓣膜，該病人選用可以自膨式主動脈瓣膜，右圖為支架膨脹完全打開後的狀態。（圖：台北慈濟醫院提供）

一名82歲高爺爺患有「海德氏症候群」，在主動脈狹窄的情況下血管異常增生、腸胃道出血綜合症狀，這在75歲以上主動脈狹窄的病人中，發生率約7.5%。台北慈濟醫院表示，高爺爺經評估執行「經導管主動脈瓣置換術」，術後兩天已順利出院。

高爺爺年輕時因冠心病置放過冠狀動脈支架，日前他因腸胃道出血和血便反覆住院，卻遲遲找不到原因，最後連腎功能都出問題，必須洗腎；兩個月後的一次感染送醫，醫師發現高爺爺還合併有心雜音，團隊評估後懷疑是罕見「海德氏症候群」，手術替換主動脈瓣是最恰當的選擇。

心臟血管外科主任諶大中指出，置換主動脈瓣膜的傳統方式是開胸或微創手術，前者對病患的侵襲性相當高，後者也必須評估病人的身體狀況及其預後，並非所有病人都能施行。

心臟血管科醫師詹仕戎說明，「經導管主動脈瓣置換術」不同於傳統手術，由微創傷口經導管由病人鼠蹊部的股動脈穿入，沿大動脈血管達到心臟瓣膜病灶處後，定位並置入主動脈瓣膜支架將原先嚴重狹窄的瓣膜撐開。高爺爺在經評估後做該手術，術後兩天即順利出院，解決了心臟問題，腸胃道也不再出血。

諶大中提到，該手術時間短且無大傷口，對病患的風險相對較小，復原也較快，但必須評估股動脈有無適合的血管通路以及主動脈和其瓣膜是否有嚴重的鈣化，病人若鈣化嚴重就有無法撐開、撐開後阻擋到冠狀動脈以及將主動脈撐破的出血危機。

北慈指出，主動脈瓣狹窄的患者只能選擇外科治療，所以許多患有共病或高齡的長者常常被診斷後就認為自己「沒救了」；可是現在微創導管手術進步，此類病人多了一線生機，病人和家屬們可以和主治醫師討論最適切的治療方式。

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