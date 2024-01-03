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失眠別諱疾忌醫 6旬婦半年來睡不好 消瘦1圈驚覺不妙

NOW健康 陳曉彤／台北報導
（圖:NOW健康提供）
（圖:NOW健康提供）

失眠是相當困擾的事，每當晚上睡不著，白天沒精神，長期下來對身體也是傷害。有部分民眾會對就醫有顧慮，害怕看精神科或擔心依賴安眠藥，對此，台北市立聯合醫院和平婦幼院區精神科主治醫師范瓊月呼籲，民眾有失眠困擾超過1個月且影響白天狀態時，請不要獨自承受苦楚，尋求專業人士幫助，才能早日找出問題根源，尋求解決之道。

別誤解精神醫療 出現失眠應適時就醫

69歲的沈太太是名退休2年的公務人員，平常白天偶爾會回原機關擔任志工，也會與老同事一起相約去郊外走走，每日傍晚還要去學校接孫子，回家後為家人準備晚餐，生活過得充實又忙碌。只是她近半年愈來愈不好睡，有時整晚都睡不著，聽了街坊鄰居的建議，補充各種營養品但仍很難入睡，加上沈太太近1個月來只要想到睡覺就開始煩惱、擔憂，失眠連帶影響白天的活力及心情，不但沒有體力做志工，也逐漸沒有意願和朋友出去，和半年前相比整個人消瘦了一圈，最後在兒子的堅持下才前往就醫諮詢。

部分民眾有失眠困擾時，並不會第一時間選擇就醫，反而有所顧慮，害怕被貼上「看精神科」的標籤，或擔心會依賴安眠藥，而選擇繼續忍受失眠的煎熬，但其實這是對精神醫療的誤解。范瓊月說明，臨床上遇到民眾求助時，他們的首要任務是進行「評估與討論」，醫師會仔細分析患者的失眠狀況，找出可能的原因，並根據病況提出改善建議，包括生活習慣的調整、非藥物治療方法，或在某些情況下的藥物治療。

失眠非小事 恐隱藏其他疾病問題

范瓊月指出，偶爾的失眠可能只是生活壓力大或變動較多的暫時反應，這時身體自有其調適機制，不必太過擔心，但若是長期與失眠為伍，那可就不是小事了。民眾要注意的是，有些看似「睡不好」症狀，其背後可能隱藏著需關注的健康問題，例如睡眠呼吸中止、胃食道逆流、憂鬱症、酒精成癮、甲狀腺亢進或自律神經失調…等疾病。

范瓊月同時示警，長期失眠會增加心血管疾病、身體慢性發炎、情緒低落、耐性喪失、記憶力和注意力減退的風險，甚至影響患者的工作表現和家庭生活，嚴重影響生活品質。她呼籲民眾，當「不好睡」困擾你超過1個月且影響白天的狀態時，請不要獨自承受這份苦楚。尋求專業人士的幫助，早日找出問題的根源，一起探討解決之道，讓睡眠問題不再成為生活中困擾與妨礙。

# 首圖來源／Freepik

NOW健康

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失眠 退休 心血管疾病

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