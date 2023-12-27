一翻身就漏尿　二成熟女飽受尿失禁困擾

醫師提醒尿失禁患者千萬別灰心而放棄治療，只要積極尋求治療，都有機會找回生活品質。(取材自健康醫療網)

一名今年52歲的李太太（化名）飽受漏尿所苦，半年前開始，晚上睡覺只要一翻身用力，尿液就無法控制漏出來，但因為羞於就醫延誤病情，先生曾經建議她包尿布睡覺，但她自認包尿布會像個生病嚴重的人而婉拒，後來連朋友邀請聚餐也不敢去，晚上也不敢在床上睡覺而搬到客廳沙發睡，因而引發嚴重睡眠障礙。

在女兒苦勸後陪同到婦產科就醫，經問診評估及詳細診斷後，確認罹患「應力性尿失禁」（Stress Urinary Incontinence）。經過雷射治療後，搭配骨盆底肌健康操及電磁波療法，病情已逐漸改善，終於可以舒服躺回床上一覺到天亮。

常見產後及更年期女性

收治上述病患的婦產科郭安妮醫師表示，漏尿就是尿失禁，就是有時候沒辦法控制自己的身體，突然就有尿液流出，這是許多女性常見的問題，尤其是產後女性及更年期的婦女發生率最高。根據統計，40歲以上女性有近二成的人最近一年內有無法控制小便的情形，其中約八成是在咳嗽、大笑、打噴嚏或腹部用力的時候發生，但只有不到二成的婦女有去尋求西醫治療。

過胖及抽菸也要留意

郭安妮說，由於女性尿道較短，因此出現尿失禁的情況比男性高，加上年紀增加及身體老化後，女性荷爾蒙會逐漸減少，皮下負責支撐的結締組織逐漸退化，降低了陰道前壁的支撐力（膀胱前壁與尿道），因此會有骨盆腔脫垂與尿失禁情況的發生，臨床也發現產後或骨盆腔手術後的婦女也都可能發生尿失禁的情形；另外體重過重、抽菸或有家族病史者，都可能提高罹患尿失禁的機會。

女性尿失禁可以依據症狀分成四大類：應應力性尿失禁、急迫性尿失禁、混合性尿失禁與滿溢性尿失禁，其中最常見的是「應力性尿失禁」，但不管是哪一種類型，都應該提高警覺積極就醫，目前的治療方式相當多元，都有不錯的治療效果，千萬不要亂服成藥延誤病情。

積極治療遠離漏尿危機

郭安妮指出，不少輕微尿失禁的患者，主要是生活習慣及情緒容易焦慮所造成，建議平時可以多訓練自己膀胱，不要一點尿意就跑廁所，想尿時忍個十分鐘再上，可以訓練撐大膀胱容量。目前診間也會採用「電磁波刺激療法」來強化骨盆底肌，每次治療約半小時，大約六至八個療程即可有明顯的尿失禁改善效果。

目前針對「應力性尿失禁」， 也可藉由陰道雷射治療來解決，利用熱效應傳達至深層結締組織，促進膠原蛋白再生，強化陰道壁結構，過程中不需麻醉，術後也不用住院，是目前替代傳統尿道中段懸吊術治療方式之一。提醒尿失禁患者千萬別灰心而放棄治療，只要積極尋求治療，都有機會找回生活品質，並重建自信和社交能力。

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資料來源：健康醫療網

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