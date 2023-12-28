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紅斑性狼瘡等6類自體免疫疾病 併發菜瓜布肺死亡率近4成

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
醫師提醒，「自體免疫疾病」一旦併發肺纖維化，5年死亡率高達近4成，應定期檢測肺功能以預防急性惡化。(取材自健康醫療網)
醫師提醒，「自體免疫疾病」一旦併發肺纖維化，5年死亡率高達近4成，應定期檢測肺功能以預防急性惡化。(取材自健康醫療網)

港星周海媚的離世，喚醒大眾對紅斑性狼瘡等自體免疫疾病的認知。一名60歲退休女性，因咳、喘症狀至胸腔科診斷出「菜瓜布肺」慢性漸進性肺纖維化，轉介至風濕過敏免疫科進一步檢查後，發現患有硬皮症，住院期間其肺部功能已嚴重喪失，需透過氧氣罩才能維持呼吸，且食道、腎臟都大受影響。台灣林口長庚醫院風濕過敏科醫師蔡昀臻提醒，「自體免疫疾病」病友一旦併發肺纖維化，5年死亡率高達近4成，應定期檢測肺功能以預防急性惡化。

6大高風險族群

蔡昀臻說明，易併發肺纖維化的高危險族群包括：

類風濕性關節炎

硬皮症

乾燥症

多發性肌炎

皮肌炎

紅斑性狼瘡

也須當心內部器官損害

臨床表徵：皮膚外觀、關節變形

內部觀變化：心臟、腸胃道、腎臟、肺臟，恐會造成看不見的內傷

自體免疫疾病病友併發肺纖維化風險高，其中硬皮症、皮肌炎、混合性結締組織疾病好發率達5成。病友一旦併發肺纖維化，5年死亡率高達近4成。慢性漸進性肺纖維化對病友生活影響甚鉅，包括呼吸道症狀、急性惡化、情緒低落、肺功能下降、生活品質下降，若未妥善治療恐威脅生命。

然而，過去病友多半僅關注表徵疾病的變化，而忽略肺纖維化的徵兆，例如有些病友長期咳嗽感到不對勁，卻僅當作是小感冒另尋診所就診，並不會在風濕過敏免疫科回診追蹤時主動與醫師反應，等到呼吸道症狀日趨嚴重就醫時，肺部通常已有大面積的損傷。

蔡昀臻提醒，自體免疫族群病友一定要建立起定期檢測肺功能習慣，有任何肺部症狀應主動與醫師反應，才有機會阻止肺纖維化持續進展，預防肺部急性惡化。

蔡昀臻表示，自體免疫疾病合併肺纖維化治療方式為藥物治療，雖然肺纖維化無法被根治，但透過藥物治療後，症狀改善效果顯見，病友生活品質也有所提升。

免疫抑制或免疫調節藥物

調控免疫系統,減少繼續破壞肺組織的情況

抗肺纖維化藥物

抑制肺纖維化的發展速度，降低肺功能惡化速度，減少急性惡化風險。

中華民國風濕病醫學會理事長鄭添財表示，針對自體免疫疾病患者併發肺纖維化，早年只能針對症狀控制，治標不治本。現今已有很好的治療藥物，就連紅斑性狼瘡也不再是惡疾，使用藥物治療都能改善喘咳類症狀、延長存活期、面對更美好的人生。

【延伸閱讀】

菜瓜布肺急性惡化！健保12月擴大給付藥物、降7成死亡風險

「最美周芷若」周海媚享年57歲　紅斑性狼瘡恐引發全身器官衰竭

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60340

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