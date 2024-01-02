精準切骨 機器手臂置換關節優點多

彰化秀傳醫院骨科醫師蔡沅欣說明機器手臂輔助關節置換的優點。(記者劉明岩／攝影)

很多長者長期受退化性膝關節 炎所苦，一般都是接受傳統人工關節置換手術，但彰化市79歲的黃先生10年前做了以後卻沒有改善，因此不敢出門，直到最近到台灣彰化秀傳醫院接受機器手臂輔助關節置換才有改善，直呼這10年真是白忍耐了。

彰化秀傳骨科 醫師蔡沅欣表示，關節置換手術是將損壞的骨頭切除後，裝上人工關節，重新打造新的關節。傳統的人工膝關節手術，約八成的病人在手術後疼痛都可以大幅改善，但仍有約兩成病人會感到不適。

蔡沅欣指出，經過國內外專家們近年來的研究，成功的膝關節置換手術關鍵在於個人化的關節角度設計、高精準手術切骨、保留好的關節構造及良好的膝蓋平衡度等。

蔡醫師指出，機器人手臂能依個人膝蓋骨頭形狀，計算個人化角度，再準確切除，保留健康組織，減少手術破壞，為病人重塑專屬於個人的高穩定度膝關節。相比傳統人工膝關節手術，有效減輕術後疼痛，快速恢復行走。

黃先生因退化性關節炎，他的右膝在十年前曾因接受傳統人工關節置換手術，但因術後疼痛、恢復期長的印象太過深刻，左腳也出現嚴重症狀時，還是忍著不敢手術，直到最近「忍無可忍」才到彰化秀傳醫院骨科部看診，經蔡沅欣詳細檢查及判斷後，建議他接受機器手臂輔助關節置換。

黃先生說，相比十年前傳統人工膝關節手術的經驗，這次術後，當天4小時就可以下床活動，術後也感覺相當自然不卡卡。

蔡沅欣醫師指出，退化性關節炎分輕、中、重度，是一個慢性過程，建議疼痛不要忍，確診為輕、中度退化性關節炎，可先透過保守療法如止痛藥、關節注射、復健等減緩疼痛；因為發炎會破壞軟骨，軟骨破壞愈多就愈痛，當疼痛不想走路，更會造成肌肉萎縮，加速退化速度。