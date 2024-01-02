下背疼痛 加強核心肌群訓練可改善

護理師示範可用棒式、橋式、捲腹等運動，每次維持30秒，一天共做10次，達到加強背肌與核心肌群。(記者李文德／攝影)

下背疼痛多數是因長期姿勢不良、搬運重物等引起，可能會演變成骨關節 炎；醫師表示，臨床上發現脊椎退化所產生的疼痛會合併多部位，呼籲病人應該要積極與醫師看診，輔以運動，更建議平時也應適時「自我筋膜放鬆」、「加強背肌、核心肌群訓練」、「不要過度依賴護腰等輔具」，可有效預防下背疼痛風險。

台灣奇美醫院神經外科主治醫師洪翊傑以20歲從事農業行銷工作近5年的黃小姐為例，黃平時需要搬磚、肥料等重物，2年前開始出現右側下背疼痛，先後接受藥物、復健治療卻未見好轉，於是到奇美醫院就診。發現病灶來自於長期過度使用，引發累積性微小創傷、脊椎拉傷，姿勢不良導致腰椎小關節磨損。

於是醫師建議她採取三階段治療，先以神經阻斷術確認源頭，再用高頻熱凝手術改善問題，隨後運動護理指導，教導黃小姐先放鬆肌肉，改善狀況後加強背、核心肌群。

洪翊傑指出，除了病人們可以利用這三階段方法改善外，其實平時也可預防，可先以自我筋膜放鬆、梨狀肌肉伸展法達到放鬆肌肉效果；護理促進護理師蔡雨宸在記者會當場示範如何運動，可以先以材質較硬的圓球，朝腰臀要較為痠痛部位舒緩，或雙腳與肩同寬，手扶牆身體向下達到放鬆背肌與臀肌。

而加強肌力訓練，蔡雨宸說，可以利用棒式、橋式、捲腹等運動，每次維持30秒，一天共做10次，達到加強背肌與核心肌群。