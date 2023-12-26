大胸部卻成困擾 女業務「縮乳手術」減壓

圖片來源／健康醫療網

擁有婀娜身材、抬頭挺「胸」、波濤「胸」湧是許多女性的願望，但身材「太好」，竟讓一名女業務備感困擾。

聚焦胸部非工作能力 壓力大又困擾

Ｗ小姐表示，自己在父親經營的公司擔任業務，故對家族企業的專業內容十分熟悉，在客戶群中亦有好口碑。不過，她發現每次與客戶談生意時，對方的視線總是放在她的胸部，而非自己的工作能力，且互動中有意無意的玩笑話，也讓她感到尷尬又困擾，長期累積的壓力令她不堪負荷。

巨乳找不到合適內衣 過敏濕氣找上門

除此以外，看似人人稱羨的「巨乳」，卻因此肩背痠痛、負擔沉重、購買內衣常常找不到適合尺寸，而不得不加錢訂做，乳房下緣也累積濕氣，常常過敏……。鑒於種種困擾，驅使她決定求醫解決胸部過大問題。

胸前負擔過重 縮乳手術減輕壓力

安南醫院美容醫學中心主任唐慧君表示，對於胸前負擔過重的女性，不妨考慮採用縮乳手術。然而，不少患者周圍的家人、朋友，不能體會縮乳手術的必要性。她指出，這也導致許多因巨乳感到困擾的女性，礙於旁人的想法，承受了沉重的負擔數十年，甚至直到五、六十歲才接受手術，遲些享受術後一身輕的人生。

Ｗ小姐在家人和男友的陪伴下，順利完成縮乳手術，更開心地分享術後傷口恢復的第一件事，就是和妹妹一起去買各式各樣的漂亮內衣；對於Ｗ小姐的改變，唐慧君也感受到她除去「沉重人生」後的歡快，並期許藉此案例，鼓勵更多擁有同樣煩惱的女性，及早借助手術改善生活品質。

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