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天氣變就偏頭痛 不吃藥5招改善

林佩均
最常使女性困擾的偏頭痛，輕症會惡心不適，嚴重者會影響生活；圖為是意圖。（取材自Pexels）
最常使女性困擾的偏頭痛，輕症會惡心不適，嚴重者會影響生活；圖為是意圖。（取材自Pexels）

現代人常見的「頭痛」，除了疼痛帶來不適，不免也產生一股「腦部是不是長了什麼東西」的焦慮與不安。隨著醫學發展迅捷，對於頭痛研究更深入，已可以將籠統的頭痛分類出各種頭痛疾病，給予針對性治療。其中最常使女性困擾的「偏頭痛」，輕則惡心不適，重則影響生活，遇到天氣變化，求診民眾也增加。

根據國際頭痛學會的國際頭痛分類第三版，偏頭痛屬於「原發型頭痛」，有數種特有症狀與固定發作模式。

台灣豐原醫院神經內科醫師洪朝賢建議，民眾若不熟悉較為詳細的診斷標準，可先考慮下列三點自我篩檢：一、頭痛時，有惡心或胃部不適感嗎？二、頭痛時，光線會讓頭痛更加劇烈嗎？三、頭痛造成一整天做不了事，例如工作，學習等。若近3個月頭痛都符合至少2項，應盡早尋求神經科醫師協助，診斷是否為偏頭痛，及早治療。

洪朝賢表示，治療偏頭痛藥物與非藥物的介入都十分重要，除了接受醫師建議服用急性解除疼痛藥物合併預防性藥物外，也可利用美國頭痛學會S-M-A-R-T要訣來協助個人做生活調整，減少偏頭痛發生，主要分5個項目：

S(Sleep睡眠)：有限度的午休、睡前1至2個小時減少接觸螢幕、以擁有每晚9至11小時的睡眠為目標。

M(Meals, nutrition and water飲食)：三餐定時定量，手邊準備可隨時補充能量的點心、確保水分攝取充足、飲用高糖分電解質飲料時須加水稀釋。

A(Activities運動)：減少螢幕接觸時間，提升心率活動。目標：每周3到5天，每次30分鐘的活動。

R(Relaxation放鬆)：從事有助紓壓及降低焦慮的活動，如：深呼吸技巧、瑜伽等。

T(Triggers 減少刺激物)：發現並減少生活中各種會激發頭痛的因素，記錄頭痛時機點，釐清惡化因子並確認成效。

隨著醫療科技的進展，許多偏頭痛的藥物與治療方法讓更多偏頭痛患者受惠。洪朝賢呼籲，盡早找出偏頭痛的誘因、調整生活方式、選擇適合的治療方法，有助重回正常生活。

現代人常見的「頭痛」，隨醫學發展迅捷，對於頭痛研究更深入，已可以將籠統的頭痛分類...
現代人常見的「頭痛」，隨醫學發展迅捷，對於頭痛研究更深入，已可以將籠統的頭痛分類出各種頭痛疾病，給予針對性治療。（圖：台灣衛福部豐原醫院提供）

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