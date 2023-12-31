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不是運動傷害 僵直性脊椎炎會遺傳

健康醫療網
僵直性脊椎炎除了用藥外，物理治療及規律適當的運動也能避免病情惡化。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
僵直性脊椎炎除了用藥外，物理治療及規律適當的運動也能避免病情惡化。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

就讀高中的吳同學，早上起床都覺得動彈不得，甚至需要一兩個小時才能順利起身，起初被家長認為賴床，後來才確診是罹患僵直性脊椎炎（AS）。

吳同學考大學後，因為下不了床，一度考慮休學。經過醫師的診斷後接受生物製劑的治療，一個月後回診就可步行進入診間，他笑說在接受治療後才找回自己，這才是他想要的生活。

半夜痛醒 沒「暖背」下不了床

由於現代人長期久坐、姿勢不良、運動傷害等，許多人都有腰痠背痛、下背痛的經驗，也因此容易與僵直性脊椎炎混淆。台灣台北榮總過敏免疫風濕科主任陳明翰表示，一般下背痛多為休息後就會得到改善，愈動反而愈痛；僵直性脊椎炎的疼痛叫做「發炎性下背痛」 ，久坐、睡覺起來會僵硬（晨僵），甚至會半夜痛到醒，需要一段時間「暖背」才能下床，反而愈動愈不痛。

自體免疫疾病 無關運動傷害

僵直性脊椎炎屬於自體免疫疾病，與運動傷害無關。由於體內發炎因子過高攻擊關節，且主要攻擊脊椎，還會進一步造成腸薦骨發炎。致病原因不明，目前已知與遺傳有關，陳明翰解釋，若父母其中一方HLA-B27為陽性，就有可能遺傳給孩子，若家族有人HLA-B27陽性且被診斷為僵直性脊椎炎，則發病機率更大幅提高，因此HLA-B27和家族史成為關鍵的鑑別工具。

若有懷疑自己是否罹患僵直性脊椎炎，可根據以下幾點判斷，並建議至免疫風濕科就診：

1.年齡小於45歲

2.有家族史

3.發炎性下背痛且持續三個月以上

4.早上起床時，感到背痛僵硬不適，持續半個小時或一個小時以上

5.年輕患者後腳跟腫痛或疼痛

6.手腳有關節炎

7.過去有被診斷為葡萄膜炎（虹彩炎）或發炎性腸炎

若未找出病因接受治療，或治療不完善，可能會使關節沾黏，陳明翰提到，除了容易疼痛僵硬之外，也會造成變形、脊椎關節融合，無法彎腰、轉身（也因此被稱為竹竿病），也可能造成關節以外症狀，如：

1.呼吸困難、運動能力下降

2.影響視力（虹彩炎）

3.發炎性腸炎（克隆氏症或潰瘍性結腸炎）

4.皮膚斑塊、脫屑（乾癬）

5.心臟病

目前僵直性脊椎炎的治療包含非類固醇消炎止痛藥、免疫調節劑、生物製劑等。陳明翰說明，傳統消炎止痛藥僅能減緩疼痛，效果較為有限；免疫調節劑緩解發炎反應，針對周邊關節較有效；若為脊椎發炎，就必須使用生物製劑，目前有腫瘤壞死因子阻斷劑、介白素17A抑制劑、介白素17受體抑制劑等。

生物製劑就像是免疫疾病的標靶藥物，直接針對發炎目標抑制、中和，因此療效都很好，對關節保護效果非常明顯。陳明翰提到，腫瘤壞死因子阻斷劑已用了20多年，臨床上使用要小心感染風險；介白素17A抑制劑及介白素17受體抑制劑 較新被開發出來，但感染風險稍低一些。

除了用藥以外，陳明翰也提醒，物理治療及規律 適當的運動也能避免病情惡化，維持生活品質。（本文由「健康醫療網」提供https://healthnews.com.tw/）

僵直性脊椎炎屬於自體免疫疾病，與運動傷害無關，若治療不完善，可能會使關節沾黏。（...
僵直性脊椎炎屬於自體免疫疾病，與運動傷害無關，若治療不完善，可能會使關節沾黏。（圖：國泰醫院提供）

關節 腫瘤 心臟病

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