她日戴隱形眼鏡逾10小時 罹乾眼症視力剩0.6

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30多歲小華（化名）是一名上班族，因工作經常配戴隱形眼鏡，每日長達10小時以上，但她近期眼睛乾澀難耐，睜眼就痠脹刺痛，視力時好時壞，多次到診所就醫並使用人工淚液，但未見症狀改善。小華後來改到大醫院看診，醫師診察發現她的雙眼視力只剩0.6，角膜上皮有點狀發炎及缺損，確診為乾眼症，給予人工淚液、自體血清眼藥水及口服四環黴素治療，並要求小華改變用眼習慣，目前她的視力已恢復至0.9，持續於門診追蹤。

3C盛行乾眼症成文明病 患者逐漸年輕化

台灣奇美醫院眼科部主治醫師黃萱指出，「乾眼症」是非常常見的眼科疾病，但卻又容易被忽略。乾眼症的成因五花八門，其中包括常見的老年族群淚腺功能退化、糖尿病、3C產品過度使用、不當使用隱形眼鏡、環境溼度過於乾燥…等，都是各年齡層與族群常見的乾眼症成因。現今科技日益發達，3C產品使用量增加，乾眼症儼然成為困擾現代人的文明病，有趨於年輕化和普及化的趨勢。

臨床上乾眼症可分為缺水型與缺油型，黃萱說明，缺水型是指淚水分泌不足所致，而缺油則是因瞼板腺阻塞、萎縮，使油脂分泌不足，進而導致淚液缺少油脂層，間接加速水份蒸發所致。民眾想要有效的治療乾眼症，就必須確實找出病因，並針對問題加以治療。

治療乾眼症 使用人工淚液要注意

目前乾眼症治療以人工淚液為主，有藥水、凝膠及藥膏等選擇，黃萱指出，市面上絕大多數的瓶裝人工淚液中，都會添加防腐劑以避免開封後造成的微生物感染，但長時間使用防腐劑可能會造成眼球表面發炎，引起更多不適感。因此長期需要使用人工淚液或需要多種眼藥水治療的病人，建議選擇不含防腐劑、小包裝、單次使用的人工淚液，以避免接觸過多的防腐劑。

除了補充人工淚液外，黃萱還提到其他治療方式，例如通過淚點栓塞法減少淚水排出、針對瞼板腺阻塞或是萎縮導致淚膜脂質缺乏病人，以透過脈衝光雷射治療，利用光熱原理軟化油脂、抑制局部發炎反應。瞼板腺脈衝光雷射治療搭配瞼板鑷擠壓，能夠提升脂質層的品質及厚度，達到較長期的乾眼症狀改善效果。另外，針對長時間閱讀、使用電腦…等電子產品的民眾，應改變用眼習慣， 定時讓眼睛休息，並注意環境溼度與眨眼次數，以有效的減少淚水蒸發排出。

黃萱叮嚀民眾，預防乾眼症除了改變生活型態、不熬夜、避免刺激性飲食、眼睛熱敷（每天3次，每次5至10分鐘）及注意眼瞼緣的清潔之外，若持續出現相關症狀時，應該儘早就醫，尋求專業眼科醫師的評估及檢查，排除眼睛或全身性疾病等因素之後，再依照醫師指示使用眼藥水，切忌自行使用成份不明的眼藥水，導致嚴重的後遺症。

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