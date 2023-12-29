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糖友痛覺不敏感 「糖心病」初期難診斷

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糖尿病性心臟病在初期階段，不一定會出現心臟病症狀，因此有定期健檢的必要。（美聯社）
糖尿病性心臟病在初期階段，不一定會出現心臟病症狀，因此有定期健檢的必要。（美聯社）

糖尿病若不積極控制血糖，容易引起慢性併發症，糖尿病性心臟病也是風險之一。醫師表示，糖尿病會影響心臟神經，糖友出現血管堵塞時可能感受不到胸痛，造成診斷困難，建議民眾保持健檢習慣，了解健康狀況，有問題也能及早治療。

台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，糖尿病性心臟病可稱為「糖心病」或「糖尿心」，是指糖尿病患者同時有心臟病。郭志東指出，糖尿病隨著病情進展會引起的高血糖效應，可能損害心臟血管和神經，導致面臨冠狀動脈疾病、心臟衰竭、心肌病變等問題。

糖尿病性心臟病初期階段，不一定會出現心臟病症狀，而是隨病情惡化才漸漸顯露出病徵，郭志東提到，患者的症狀將取決於罹患的心臟病類型，比較常見的狀況包括呼吸困難、疲勞、頭暈、昏倒、心律不整、腳踝浮腫、胸痛等。

有些糖尿病患者出現血管堵塞時，可能感受不到胸痛。郭志東解釋，主因在於糖尿病可能影響心臟的神經，導致病人出現非典型心臟病症狀，像是呼吸困難、心悸等情況，這對於臨床診斷糖尿病性心臟病會變得較為困難。

針對糖尿病心臟病的高風險族群，郭志東舉例說明，民眾有高血壓、膽固醇異常、肥胖、吸菸、家族心臟病史和慢性腎病皆需特別注意，就算體重正常但腹部脂肪過多的人（男性腰圍超過90公分，女性超過80公分）也得小心。

為了早期診斷糖尿病性心臟病，患者的醫療史、家族病史相當重要，因此定期健檢有其必要性，身體檢查項目中的血壓、脈搏、水腫、心臟雜音；血液檢查包括膽固醇、三酸甘油脂和血糖數值等等都可讓醫師更了解患者的健康情形。郭志東也提醒，患者要預防糖尿病心臟病最重要就是血糖控制，平時應保持健康飲食、理想的體重、適當的運動和良好的睡眠習慣，守護好心臟健康。

(本文由NOW健康提供https://healthmedia.com.tw/)

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