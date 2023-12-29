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月經失調恐增心臟病風險 「2大婦科問題」該留意

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研究指出，女性如果月經失調，得到心血管疾病的風險會比較高。（本報資料照片）
研究指出，女性如果月經失調，得到心血管疾病的風險會比較高。（本報資料照片）

最近有兩項獨立的研究表明，有月經失調的女性，存在較高的心血管疾病風險，其中因月經失調所致的疾病，又以多囊性卵巢症候群（PCOS）或經痛較為常見。因此，研究人員便各以這兩項作為研究主題，評估女性常見的生殖健康狀況與心血管疾病間的關係，而這兩項研究結果已發表在美國心臟協會（American Heart Association）2023年科學會議上。

多囊性卵巢症候群主要是育齡婦女因荷爾蒙失調所致，當卵巢產生過量的雄性激素時，就容易引發此種疾病；而雄性激素是一種男性激素，在女性中通常存在較少的量。經痛則是一種月經周期問題，會引起月經期間嚴重且頻繁的痙攣和疼痛。

第一項研究評估了多囊性卵巢症候群和心臟病風險之間的關聯性，研究調查約17萬名13至17歲的美國女孩的數據，研究小組發現，患有多囊性卵巢症候群的女性，得到高血壓的風險，比沒有多囊性卵巢症候群的女孩高出30%，而患有多囊性卵巢症候群的人中，高血壓的盛行率為18.6%，而沒有多囊性卵巢症候群的人中則為6.9%。

來自凱薩永久奧克蘭醫療中心（Kaiser Permanente Oakland Medical Center）的主要研究作者雪莉·張（Sherry Zhang）表示，儘管有關多囊性卵巢症候群在整個生命周期中，造成心血管問題的數據繁多，但很少有研究專門研究青少年相關的健康風險。此外，她也表示，研究青少年將使我們能夠更好辨別，年輕時可能出現的多囊性卵巢症候群引發的心臟代謝併發症，有望降低未來發生心血管疾病風險。

雪莉·張指出，這些研究強調了，在患有多囊性卵巢症候群風險的青少年中，進行例行血壓監測和生活方式改善，對於預防高血壓的重要性，但該項研究有一定的限制，因為只有單次測量評估血壓，並且沒有去評估持續高血壓的風險。

另外，為了評估經痛和心臟病之間的關係，研究人員也對5000名50歲以下的婦女進行評估，其中約有3萬人被診斷為經痛。而根據研究顯示，有經痛的女性罹患缺血性心臟病的風險，是沒有經痛女性的兩倍，且罹患心絞痛的風險，則是沒有經痛問題女性的3倍。

第二項研究的主要作者尤金妮亞·阿萊瓦（Eugenia Alleva）表示，由於經痛是女性較為常見的生理問題之一，所以研究經痛可說是相當重要的，而經痛主要與增加壓力和干擾自律神經系統有關。自律神經系統會影響心臟和血管的功能，並且與造成身體發炎的某些相關分子增加具有關聯性。

另外，發炎和壓力也都與增加心血管疾病風險也有關，特別是在年輕女性當中，壓力與心臟病的相關性更高，但由於該研究僅評估了1個時間點的數據，所以無法確定經痛和心臟病之間是否存在時間上的關聯性。

(本文由NOW健康提供https://healthmedia.com.tw/)

心臟病 高血壓 心血管疾病

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