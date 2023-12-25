肩膀疼痛是50肩？肩夾擠症候群更常見 醫曝好發這些人

圖片來源 ／NOW健康

肩膀疼痛就是50肩嗎？實際上，肩夾擠症候群在臨床上比50肩更為常見。台灣惠好復健科診所院長薛文惠指出，肩膀正常的活動角度從0度到180度，動作時應該要順暢，不應出現疼痛、異樣或緊繃、無力等情形，若在動作過程中感覺疼痛、無力或痠軟，很可能罹患了肩夾擠症候群。

肩夾擠症候群多半為姿勢不良造成 頻繁夾擠是主因

肩夾擠症候群早期症狀是肩膀卡卡、緊緊的或出現異常聲音，但患者多半到了肩膀疼痛或無力才來就醫，其實如果能在初期症狀時來就醫，找出原因並治療，就不會演變成之後的損傷。

薛文惠說明，肩夾擠症候群從字面上來看，就是肩膀在做動作時，某些部位夾到或是發生擠壓。肩膀結構中有左右兩塊肩胛骨，往肩頭處延伸出來像是屋頂一樣的結構，連接住肱骨，同時藉由週邊的肌腱韌帶來維持上肢平衡。肩胛骨和肱骨間必須保持一定距離，才不會夾到周邊的肌腱，但是若姿勢不良、聳肩，或肩胛骨先天性傾向在某個角度時卡住時，就會導致肱骨提高而擠壓到周圍的肌腱，就會發生肩夾擠症候群。

肩夾擠症候群好發於低頭族、上班族，還有經常駝背的人身上，反而與年紀關聯性不大。以上班族為例，當座椅較低，手臂又靠在桌面上，就會導致肱骨往上移且頂到肩胛骨，或是在使用電腦時，鍵盤和滑鼠距離身體太遠，而手臂又無支撐物時，長久下來，肩胛骨就會外翻或往前移，進而導致肩夾骨周邊肌肉會變得緊繃。

至於常游泳或活動肩膀是否會較容易得到肩夾擠症候群，薛文惠表示，若肩關節 已經出現夾擠，游泳的人由於肩膀的重複性動作，就容易造成損傷。比方來說，摩擦皮膚100下，皮膚可能頂多紅紅的，休息就會恢復正常，但如果摩擦1000下，很快就會破皮出現傷口，而游泳每活動1次，就要夾1下，在長時間頻繁的摩擦下，受傷的程度就會比較嚴重。

肩夾擠症候群依症狀分2階段 增生療法幫助肌腱癒合

薛文惠進一步提到，如果會感到疼痛，代表肌腱已發炎，若不去處理，肌腱就會破皮、撕裂，最後甚至可能斷裂，導致肩膀無力、手抬不起來，肩關節失去正常功能。肩夾擠症候群的第1期是發炎並造成疼痛，尚未到撕裂、斷裂的狀況，初步治療包括矯正姿勢讓骨架復位，並使運動軌道正常，至於發炎腫脹的肌腱，可透過雷射、超音波來修復，或用電療放鬆緊繃的肌肉，若疼痛感不會影響日常生活，就不一定需要藥物來止痛。

若到第2期，肌腱開始出現撕裂傷、斷裂等，治療重點在幫助肌腱癒合，此時單靠復健儀器會較困難，則會建議患者採增生療法治療，例如：高濃度葡萄糖、PRP、PLT凍晶等，可依病情實際狀況做選擇。

▲薛文惠提到，如果會感到疼痛，代表肌腱已發炎，若不去處理，肌腱就會破皮、撕裂，最後甚至可能斷裂，導致肩膀無力抬不起來，肩關節失去功能。（攝影／林志遠）

PLT抽血1次可做多次治療 肌腱修復後骨架仍須回正

薛文惠分析，PLT凍晶可說是PRP的進階版，皆是從患者血液中萃取出來，但PLT需透過專利技術，萃取濃縮成比PRP濃度更高的血小板凍晶，修復組織的效果也更好。由於血小板擁有多種生長因子，所以當使用PLT血小板凍晶之後，就會立即啟動修復機制、促進傷口癒合。

此外，PLT凍晶回溶後液體份量較少，使用時的痠脹、刺激或疼痛感相較於PRP也減輕不少；此外，製作PLT抽血1次，依照個人身體狀況即可製作6至20瓶凍晶瓶，能保存3年，每次依照治療需求使用，其他的則可保留至日後使用。

薛文惠提醒，使用PLT後主要是藉由類似身體發炎反應的機制來修復組織，尚在修復階段時不建議使用消炎藥，除了要靜養休息，避免過度運動外，也不建議食用菸酒辛辣等刺激性食品，可以多攝取維他命B、C、D，有助傷口修復。

當肌腱修復完成後，疼痛、痠軟等感覺都會消失，但如果骨架位置沒回正時，肩夾擠症候群很容易再度復發，確實也有患者反應雖然沒有疼痛感，不過肩膀依舊卡卡的，此時就需配合大量的運動治療，包括肌力訓練、肌肉放鬆，以及伸展和按摩，或請治療師指導強化訓練動作，才能算完全康復。

【本文授權轉載自NOW健康】