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天冷筋骨痠痛恐是骨刺所致？醫師解析骨刺常見4問答

NOW健康／連慧婷報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

寒風刺骨的冬天即將到來，你的保暖衣物準備好了嗎？台中光田骨科嚴可倫醫師表示，天氣變冷對我們的筋骨感受可能會造成很大的影響，可能會讓人感受到身體痠痛，如長骨刺、罹患退化性關節炎或類風濕性關節炎，都是骨科臨床上相當常見的「天氣痛」主因。嚴可倫醫師於臉書發文解答骨刺的定義、常見骨刺症狀，以及是否一定要開刀等常見4QA，讓大家更深入了解骨刺。

Q1：什麼是骨刺？

人體的脊椎在反覆使用，甚至因錯誤姿勢受傷，導致軟骨磨損退，而失去功能時，身體為了自保，會增生能穩固脊椎的骨質，而這個增生的骨質就是「骨刺」，一旦骨刺壓迫到神經，就會引起不適症狀。

Q2：骨刺有哪些症狀？

骨刺引發的症狀大致可以分為「脊髓型壓迫」及「神經根型壓迫」。以頸椎為例，脊髓型的症狀會出現肢體麻痺、覺得重重的，甚至伴隨步伐不穩的狀況，測試這類的患者會出現反射加強的狀況，而神經根型則是從後頸到手臂都可能出現區塊或帶狀的麻木、針刺的不適感。

Q3：骨刺常見族群有哪些？

由於骨刺是脊椎退化的產物，好發於中老年人，卻也不是他們的專利；若是生活習慣不佳，如長期姿勢不良、低頭用手機、烏龜頸看螢幕，也會大幅增加骨刺的風險。

Q4：骨刺一定要開刀嗎？

骨刺是相當常見的現象，一般來說是不需要開刀治療，通常在輕微症狀時，會以藥物、復健治療來緩解疼痛，如消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑、頸部牽引等，而若是患者的症狀嚴重，甚至已經影響生活，如肌肉萎縮、嚴重麻痺疼痛、大小便失禁等，則需認真考慮接受手術治療。

NOW健康

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