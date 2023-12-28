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主動脈狹窄 瓣膜置換手術傷口小恢復快

李青縈
醫師指出，嚴重的主動脈瓣膜狹窄恐致命，如出現胸悶、昏厥等現象，應儘速就醫檢查。（本報資料照片）
醫師指出，嚴重的主動脈瓣膜狹窄恐致命，如出現胸悶、昏厥等現象，應儘速就醫檢查。（本報資料照片）

主動脈狹窄常造成胸痛、暈倒、心臟衰竭等症狀，而主動脈會隨著年齡發展而退化。醫師指出，嚴重的主動脈瓣膜狹窄恐致命，如發現家中長輩出現胸悶、昏厥等現象，應盡速就醫檢查。

台北榮總心臟血管外科主任張效煌指出，「經導管主動脈瓣膜置換手術」，能降低主動脈狹窄患者血管傷害以及增加操控精準度。

張效煌說，近期有透過經導管主動脈瓣膜置換手術搶救兩名患者，一名是82歲黃先生，另一名則是68歲胡女士。胡女士累積洗腎高達20年，2006年曾經接受腎臟移植，後來因為移植腎衰竭又繼續洗腎，今年9月求診時發現心雜音大，經過超音波檢查發現是重度主動脈狹窄。

張效煌表示，黃先生過往有高血壓、心房顫動等病史，活動容易喘持續多年，雖然一開始因為年紀大容易喘不以為意，但去年底發現爬一兩階樓梯就會喘才就診，發現是中度至重度主動脈瓣狹窄，先透過藥物控制。直到今年7月發現變成重度狹窄，因此建議做手術。兩名患者術後傷口都恢復良好，心臟開口面積大幅改善，術後第二天就可以出院。

張效煌提醒，對於無法接受傳統開胸手術的病人，可選擇傷口小、低侵入性，且併發症發生率極低的「經導管主動脈瓣膜置換手術」。榮總幾乎所有做經導管主動脈瓣膜置換手術都有長期追蹤，第一位病人已經存活超過十年，病人術後30天存活率高達99%，比世界平均值97.5%還高。

張效煌說，經導管主動脈瓣膜置換手術自費使用約台幣130至140萬元(約4.15萬至4.47萬美元)，可以使用約13至15年，但如果低風險病人也會建議做傳統手術效果也不差。陳嬰華則說，選擇導管瓣膜手術與傳統手術的關鍵在於身體是否虛弱，例如有沒有其他共病，因為身體虛弱者難以承受心臟暫停、傷口大、癒合期長等。

陳嬰華表示，經導管主動脈瓣膜置換手術的健保給付適用對象為，主動脈瓣膜小於1平方公分內並且有心臟衰竭、兩位外科醫師評估為高手術風險或是無法開刀，病人預估存活期超過一年（不超過一年者對生活改善幅度有限），以及曾經心臟開過刀者（如曾經受過冠狀動脈繞道術等）。

陳嬰華說，主動脈狹窄是退化性疾病，主要有三個症狀，依照嚴重程度輕到重分別為胸痛、暈倒、心臟衰竭。出現胸痛約還有5年存活期，昏倒則只有3年，心臟衰竭則只剩下2年，甚至可能會面臨心律不整異常放電猝死等威脅。

健保 併發症 高血壓

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