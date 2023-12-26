蝴蝶病「紅斑性狼瘡」典型症狀曝 致死率高常人近三倍

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蝴蝶病「紅斑性狼瘡」 免疫異常攻擊正常組織

台灣樂生療養院漢生病防治科葉倩妤主任指出，紅斑性狼瘡（SLE亦稱思樂醫或蝴蝶病），是一種慢性自體免疫疾病，既非傳染性疾病、亦非惡性腫瘤 ；通常，身體的免疫系統功能是用來保護外來的侵入物質，但紅斑性狼瘡患者的血液中卻含有過量的特殊抗體，導致免疫系統異常並攻擊患者的正常組織，若沒有適當追蹤及治療，最終可能全身器官衰竭而死亡，因此外界稱之為「不死癌症 」。

死亡率是一般人的2.6倍 「紅疹」最典型症狀

葉醫師進一步說明，紅斑性狼瘡好發於20至40歲女性，症狀表現因人而異，包括胃口不佳、倦怠、畏寒、發燒、口腔黏膜潰瘍等；紅疹是最典型的症狀，患者易於臉、頸、手臂等處出現紅斑、蝴蝶斑，由於自體免疫系統也可能攻擊不同器官，因此也易伴隨骨骼關節 病變、血液系統異常、腎臟及心血管疾病等諸多共病，死亡率更是一般人的2.6倍。

「免疫調節劑」穩定病情 補鈣、注意防曬、異常應就醫

葉倩妤提醒，紅斑性狼瘡現階段雖無法透過治療而痊癒，但目前可以使用免疫調節劑來穩定病情，平日應補鈣、注意防曬、禁止吸菸、避免過度進補、保持情緒平穩，減少緊張的環境、適當運動、充分休息，進而增強免疫系統；若出現發燒、關節肌肉疼痛、無力等情況建議至醫院做詳細檢查，如有家族病史也一併告知醫師。

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