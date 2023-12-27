我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

長期憋尿易尿道感染 中醫調理降低風險

李宗祐
醫師表示，長期憋尿會引發泌尿道感染。此為示意圖。 （本報資料照片）
醫師表示，長期憋尿會引發泌尿道感染。此為示意圖。 （本報資料照片）

32歲上班族王姓女子，因工作繁忙長期憋尿，反覆發生排尿灼痛、頻尿但尿量少情形，令她困擾不己；醫師提醒，這是女性常發生的泌尿道感染，建議不要長期憋尿，調整作息，可適度攝取蔓越莓、健康醋、茶等，過了一個多月，泌尿道感染的情況大有改善，不再反覆發生。

台灣台中榮民總醫院灣橋分院傳統醫學科中醫師唐佑任表示，如果持續憋尿或衛生習慣不調整，泌尿道感染症狀就會反覆發生，一直服用藥物卻無法根治痊癒，除了影響日常生活、社交、睡眠，嚴重還會演變成有死亡風險的敗血症、急性腎盂腎炎或造成洗腎，所以泌尿道感染對於老年人、女性、免疫力不佳者或小嬰兒都不可不慎。

唐佑任表示，大部分造成女性泌尿道感染的原因，多半是不常喝水、經常憋尿或便秘，當膀胱過度膨脹，內部壓力上升，使表皮細胞外的保護膜受到破壞，一旦細菌侵入很容易造成膀胱發炎，過度擴張的直腸頻頻壓迫膀胱和盆底肌，造成間歇性排尿，而尿道外括約肌收縮時，又造成尿液逆流回膀胱，使大腸桿菌等腸道細菌過度繁殖，造成泌尿道感染，所以排便、排尿時的清潔衛生，以及人體本身免疫力強弱和共生菌的有無，就是預防泌尿道感染的關鍵。

唐佑任表示，中醫的扶正祛邪思想，能針對不同體質提升人體正氣，也能透過清利溼熱等方式，徹底清除病原，降低反覆感染發生的機會，除了能減少抗生素的使用時間，對於抗藥性和副作用能有效降低。

常用八正散、豬苓湯、知柏地黃丸、萆薢分清飲、龍膽瀉肝湯或是防己黃耆湯，另外一種保健茶飲為黃耆3錢，車前草、玉米鬚、金錢草各5錢、水5碗，加水1000cc大火煮開後，再小火煮5～10分鐘即可當茶飲用，則可以化濕去濁，避免尿液瀦留在膀胱和提升泌尿道黏膜免疫力，讓泌尿道感染高風險的患者能夠減少發病的機率。

唐佑任建議，女性民眾，可多食用蔓越莓，其成分含有青花素，可有效防止大腸桿菌黏著在泌尿道內側，使得引發泌尿道感染的細菌會比較容易隨尿液被排出體外，此外，藍莓、葡萄柚汁、健康醋、茶葉及維他命C，則富含丹寧酸也具有尿液酸化的作用，可以讓尿液酸化(pH<8)而保護泌尿道細胞，多服用這類水果或果汁飲品當作食療，也是個健康無副作用的選擇。

免疫力

上一則

大胸部卻成困擾 女業務「縮乳手術」減壓

下一則

養生保健／避免半夜抽筋 睡前做緩和伸展運動

延伸閱讀

起床噴嚏打不停 鼻過敏可以這樣做

起床噴嚏打不停 鼻過敏可以這樣做
冬至益氣養生 中醫教食補1料理、按壓3穴位

冬至益氣養生 中醫教食補1料理、按壓3穴位
安鑫堂中醫 談糖尿病治療

安鑫堂中醫 談糖尿病治療
安樂居白幹榮 剖析中西醫如何治療痛症及糖尿病

安樂居白幹榮 剖析中西醫如何治療痛症及糖尿病

熱門新聞

南非醉茄(Ashwagandha)是來自印度、人類已有前年入藥歷史的草藥。(By Piyush Kothari - Own work, CC BY-SA 4.0)

快看世界／這保健品網路爆火 有效減壓但勿長期用

2023-12-20 15:23
（圖：健康醫療網提供）

家人發生急性腦中風 醫教你「怎麼做」把握治療先機

2023-12-20 23:00
張兆志（右）宣布結束6年婚姻。（取材自臉書）

「找不到做父親動力」張兆志宣布離婚 醫分析3大可能原因

2023-12-26 06:30
12月22日冬至，不少民眾會選擇在這天吃湯圓轉運。(本報資料照片)

22日吃湯圓 譚敦慈祝福冬至圓滿並建議搭配一種水果

2023-12-22 04:00
（圖：健康醫療網提供）

睡不好別再吃安眠藥了？醫師：先改善兩件事

2023-12-20 00:00
精神科醫師指出，天氣冷也是情緒不穩的好發期。圖非新聞當事人，（本報資料照片）

天氣冷情緒不穩、懶得動 醫建議補充3大類食物：適度放空也可以

2023-12-24 17:31

超人氣

更多 >
這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免
這五道菜 美食評論員上餐館不會點

這五道菜 美食評論員上餐館不會點
華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？