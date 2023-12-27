利尿食品改善腎功能？醫：錯誤觀念勿信

藉由喝啤酒、吃蘆筍的方式提升尿量，並無法改善腎功能。（本報資料照片）

糖尿病患是腎臟病的高危險群，醫師提醒，糖尿病等慢性病患須留意腎臟功能、定期追蹤，慢性腎病患者不要嘗試坊間流傳的利尿護腎方法。

台灣新光醫院腎臟科主任方昱偉說，臨床經驗發現病患常對腎絲球過濾率有迷思，認為腎絲球過濾率等於「腎功能的分數」，卻忽略其背後意義是為慢性腎病畫定分期，且醫師必須先確立診斷，下一步才是透過腎絲球過濾率來判定腎臟病的期數。

慢性腎病期別依腎絲球過濾率高低共分五期，第一期、第二期患者仍有積極治療的空間，到了第三期以後，就會出現不可逆變化，隨病情逐漸惡化，可能步入洗腎。方昱偉說，第一期、第二期的治療著重在原發病因控制，藉由控制血壓、血糖，減輕對腎臟造成的傷害；到了第三期以後，腎臟退化造成的症狀開始出現，如：水腫、寡尿、貧血及電解質不平衡等。他指出，若腎絲球過濾率低於15，進入第五期，即末期腎病，除了需要透析，還要處理腎功能衰退所導致的併發症 。

方昱偉強調，早期篩檢、早期發現對腎病防治相當重要，蛋白尿反映患者的飲食習慣，是腎病早期的重要表現。他也提醒，未必出現「泡泡尿」就是蛋白尿，建議患者到醫院檢查。

「糖尿病是造成慢性腎臟病的重要原因。」方昱偉分享，曾有一位罹患糖尿病多年的患者自美國返台，因血糖控制不佳導致腎臟病變，到新光醫院就診時已經需要洗腎。他立即協助其安排透析，也重新調整控糖藥物，患者至今病情控制良好。他指出，新型血糖藥物都十分強調保護心臟、腎臟的功能，從過去單純的血糖控制，逐漸朝向器官保護、疾病管理。

「腎臟病患者常有錯誤觀念，想透過特定食物或非處方藥物，增加自己的尿量。」方昱偉說，常發現慢性腎臟病患者期待藉由吃蘆筍、喝啤酒的方式提升尿量或降低尿酸。他直言，這些以訛傳訛的保腎方法並非正確觀念，臨床上若發現患者水腫，會開立利尿劑治療，「但是增加尿量是無法改變腎功能的。」