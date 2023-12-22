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下背痛就是僵直性脊椎炎？淺談症狀、檢查項目與治療

健康醫療網／記者黃心瑩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

就讀高中的吳同學，早上起床都覺得動彈不得，甚至需要一兩個小時才能順利起身，起初被家長認為賴床，後來才確診是罹患僵直性脊椎炎（AS）。好不容易考上大學的吳同學，因為根本下不了床，一度考慮休學；就醫檢查時，由於僵硬疼痛還只能坐輪椅進入，所幸之後經由生物製劑的治療，恢復良好，一個月後回診就可自行步入。吳同學在接受治療後才找回自己，並開始打扮做造型，笑說這才是他想要的生活。

早上起床僵硬疼痛、越動越不痛 僵直性脊椎炎非運動傷害

由於現代人長期久坐、姿勢不良、運動傷害等，許多人都有腰酸背痛、下背痛的經驗，也因此容易與僵直性脊椎炎混淆。台灣台北榮總過敏免疫風濕科主任陳明翰醫師表示，一般下背痛多為休息後就會得到改善，愈動反而愈痛；僵直性脊椎炎的疼痛叫做「發炎性下背痛」，久坐、睡覺起來會僵硬（晨僵），甚至會半夜痛到醒，需要一段時間「暖背」才能下床，反而愈動愈不痛。

僵直性脊椎炎屬於自體免疫疾病，與運動傷害無關，在台灣盛行率約為0.4%，男性比例約為女性的3~5倍。由於體內發炎因子過高攻擊關節，且主要攻擊脊椎，還會進一步造成腸薦骨發炎。致病原因不明，目前已知與遺傳有關，陳明翰解釋，若父母其中一方HLA-B27為陽性，就有可能遺傳給孩子，若家族有人HLA-B27陽性且被診斷為僵直性脊椎炎，則發病機率更大幅提高，因此HLA-B27和家族史成為關鍵的鑑別工具。

然而陳明翰也提到，並非HLA-B27陽性就會得到僵直性脊椎炎，但在台灣有九成的患者帶有HLA-B27基因。若有懷疑自己是否罹患僵直性脊椎炎，可根據以下幾點判斷，並建議至免疫風濕科就診：

年齡小於45歲

有家族史

發炎性下背痛且持續三個月以上

早上起床時，感到背痛僵硬不適，持續半個小時或一個小時以上

年輕患者後腳跟腫痛或疼痛

手腳有關節炎

過去有被診斷為葡萄膜炎（虹彩炎）或發炎性腸炎

僵直性脊椎炎未確實治療 關節、非關節都會出問題

若未找出病因接受治療，或治療不完善，可能會使關節沾黏，陳明翰提到，除了容易疼痛僵硬之外，也會造成變形、脊椎關節融合，無法彎腰、轉身（也因此被稱為竹竿病），也可能造成關節以外症狀，如：

呼吸困難、運動能力下降

影響視力（虹彩炎）

發炎性腸炎（克隆氏症或潰瘍性結腸炎）

皮膚斑塊、脫屑（乾癬）

心臟病

▲台北榮總過敏免疫風濕科主任陳明翰醫師

藥物治療種類多 生物製劑針對源頭作用療效佳

目前僵直性脊椎炎的治療包含非類固醇消炎止痛藥、免疫調節劑、生物製劑等。陳明翰說明，傳統消炎止痛藥僅能減緩疼痛，效果較為有限；免疫調節劑緩解發炎反應，針對周邊關節較有效；若為脊椎發炎，就必須使用生物製劑，目前有腫瘤壞死因子阻斷劑、介白素17A抑制劑、介白素17受體抑制劑等。

生物製劑就像是免疫疾病的標靶藥物，直接針對發炎目標抑制、中和，因此療效都很好，對關節保護效果非常明顯。陳明翰提到，腫瘤壞死因子阻斷劑已用了20多年，臨床上使用要小心感染風險；介白素17A抑制劑及介白素17受體抑制劑 較新被開發出來，但感染風險稍低一些。

目前藥物依據施打頻率不同，有一周兩針、兩周一針、一個月一次等劑型，由於每個人體質以及病情嚴重度都不同，除了臨床診斷之外，鼓勵患者與醫師討論自己的期望值，選擇最適合自己的藥物，除了用藥以外，陳明翰也提醒，物理治療及規律 適當的運動也能避免病情惡化，維持生活品質。

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